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Освежу в памяти хит-парад одесских военкомов. Борисов (главный по области) —188 миллионов гривен. Кушнеров (районный) — 47 миллионов. Галушко (зам по области) — 14 миллионов.

Да, все вышеозначенные сидят (от лобстеров в официальном платном евро-СИЗО пухнут), да, это переходит все границы и вы, конечно, будете смеяться, НО!..

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В Одессе покрутили еще одного подпольного миллионера в погонах. Этот, очередной Робин Гуд, изымающий повестки у богатых и отдающий их бедным, погорел на том, что продавал «белые билеты» и иные документы, исключающие потенциальных призывников из всех открытых списков, страшно демпингуя (он добрый?), то есть требуя в совокупности за свои услуги всего пять тысяч долларов.

Ну, по сравнению с Борисовым — тот брал по десять. Причем, можно было расплачиваться частями… хотя и без гарантии качества.

«Добряком» оказался сотрудник Белгород-Днестровского райвоенкомата Сергей Прокофьев, попавшийся при взятке, зафиксированной правоохранителями. А если конкретно, при получении семи тысяч долларов за исключение с учета сразу троих уклонистов.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, «в частности, за 2000 долларов он делал клиентам «белые билеты», а за 3000 мужчин могли еще и исключить с воинского учета».

Сейчас у военкома на работе и дома (пока еще не на вилле в Испании, как у Борисова) продолжаются обыски. Следователи ГБР устанавливают других причастных к «благотворительности» старшОго сотрудников. Ищут и его злосчастных «клиентов».

Военкому сообщили о подозрении по статье «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Примечательно, что прозвище у военкома — Тефтеля. Ну, сами понимаете — вероятно, за малый вес от недоедания. На пять тысяч за раз наешь мало…

Между тем, ад, устроенный в Одессе сотрудниками ТЦК, поселившимися с начала этой недели во всем одесском транспорте, в промышленных масштабах пакующих едущих на работу мужиков на смерть, никуда не девался.

Интересно, куда они теперь, если не к Тефтеле? К Форшмаку? Бульону из куриных желудочков? Или сразу к Котлете по-киевски?

А суть на лицо… Когда-нибудь студенты историки зададут своим преподавателям вопрос — почему миллионы невинных убили никчемные офигевшие тефтели? И кто-то им ответит с иронией: «Это в Белом доме их в очистку назначили». С пометкой — «и с оружием».