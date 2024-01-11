Одесса: Аусвайс в транспорте и женщины вместо мужчин

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…все началось с того, что в маршрутках, троллейбусах и автобусах перестали открывать двери, ограничившись передней, возле водителя. Поначалу казалось, что для борьбы с «зайцами». Но вышло, что для борьбы со всеми.

Если раньше живодеры из военкоматов колесили по городу в «скорых» и неприметных микроавтобусах, то теперь, ничтоже сумняшеся, принялись останавливать весь транспорт и выводить поголовно всех мужчин. Скандал за скандалом, конфликт за конфликтом, видео штурмующих маршрутки сотрудников ТЦК — вот чем забиты одесские паблики.

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«Военные вместе с полицией стоят на остановках общественного транспорта и ожидают мужчин, которые подлежат мобилизации. В маршрутках водители открывают только передние двери, куда и заходят представители ТЦК для проверки. Мужчин забирают из транспорта и отправляют в рядом стоящие бусы. А сегодня общественный транспорт проверяли не только на остановках — останавливали посреди маршрута», — сообщает «Одесская жизнь».

На записях с телефонов пассажиры интересуются у живодеров:

«А почему сами не на фронте?».

Те огрызаются и кроют людей матом. За тех, кого уже «отловили», люди пытаются заступиться и отбить, однако на их стороне одно — полное бесправие. А у военкомов — оружие.

В глазах уже «упакованного мяса» безысходность. Масла в огонь подлила и очередная «пламенная речь» экс-боевика «Азова» и экс-депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, каждый день клеймящего беспредел в украинской армии и могилизацию как таковую. А он поведал о найденном в Одесской области трупе призывника, по предварительным данным следствия, спрыгнувшего с поезда, везущего того на убой, а до этого избитого.

А вот его коллега по «Азову», тоже каратель и действующий майор ВСУ Максим Жорин, считает действия военных в Одессе, скорее положительными, к которым надо относиться с пониманием.

«В военкоматах сейчас работает много бойцов после ранений, потому что они пока не могут дальше выполнять боевые задания. Они заслужили адекватное отношение и уважение, а не хамство, как это часто позволяют себе наши граждане. В медиапространство забрасывают фейки и раздувают эти «новости» целенаправленно — для срыва мобилизации и распространения паники среди населения», – говорит Жорин.

В общем, что ни день, то у одесситов «все больше рвения» к отправке на фронт, а на самом деле — сковавший город ужас. Который теперь четко ассоциируется и со всеми видами транспорта — от маршруток до поездов.

А пользователи соцсетей, кстати, задаются вопросом: водители, которые перестали открывать двери, когда их тормозят военкомы, в доле или запуганы?..

Учитывая, что мэр города Труханов уже который день рекомендует женщинам овладеть профессией водителя маршруток и автобусов, ибо мужиков просто не осталось, ответ очевиден.

«У нас есть водители, но не в том количестве, которое необходимо. Сейчас мужчин мало — кто-то призвался и пошел защищать наше государство. Мы будем обучать женщин, которые хотят водить такой транспорт», — заявил мэр.

Вопрос лишь в том, что будет, когда кончатся и женщины, которых уже почти два года пугают мобилизацией?..