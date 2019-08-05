«Хитрость» украинской делегации в ПАСЕ стоила Киеву денег и остатков репутации

05.08.2019, Москва, Владимир Гладков

84 тысячи евро стоила Киеву неудачная попытка украинской делегации «развести» ПАСЕ на то, чтобы все страны скинулись и перекрыли недостачу от российских взносов, которые составляют более 40 миллионов евро.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказала российская теле- и радиоведущая Анна Шафран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что такое бизнес по-украински в абсолютных цифрах: тут уже вспоминали про 400 тысяч евро, которые Украина заплатила в ПАСЕ вместо положенных 316-ти, так вот, напомню, что Россия платит в сто с лишним раз больше, более 40 миллионов евро.

Отличная получается конструкция: то есть, нате вам, дорогие европейцы, 86 тысяч евро (84 тысячи – ред.) и прогоните Россию, которая платит 40 миллионов. Неудивительно, что с таким подходом Украину в Европе никто не любит», – отметила Шафран.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ране постпред Украины в ПАСЕ Дмитрий Кулеба пожаловался на генсека Совета Европы, который заблокировал инициативу Украины своим примером призвать другие страны также переплатить взносы, чтобы Ассоциация могла и далее функционировать без денег российской делегации.