Хитрый Эрдоган не дал Зеленскому никаких обещаний

13.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Сделанные в Киеве заявления турецкого президента о непризнании российского статуса Крыма не стоит оценивать как однозначную поддержку Киева.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят опрошенные «Известиями» политические эксперты.

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«Турция – противоречивый союзник. С одной стороны, Анкара оспаривает воссоединение Крыма с Россией, использует термин «аннексия». С другой стороны, в турецких СМИ Крым и даже Донбасс показывают зоной влияния Турции. Получается, что Анкара сама претендует на часть территории Украины», – сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

А заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Эрдоган сказал Зеленскому то, что тот хотел услышать.

«Я бы не стал придавать словам турецкого лидера большое значение. Да, он признал Крым украинским, но таковым его считают в большинстве стран мира. Это же не значит, что Турция будет отвоевывать полуостров. Важно еще и то, что Эрдоган не дал Зеленскому никаких конкретных обещаний. Мне кажется, можно говорить не о союзничестве Анкары и Киева, а о прагматичных отношениях, взаимовыгодном взаимодействии», – сказал Жарихин.

В свою очередь издание обращает внимание, что громкие заявления никогда не мешали турецкой стороне сотрудничать с российским полуостровом.

«Турецкие делегации с 2014 по 2019 год ежегодно посещали Крым. Исключением стал только пандемийный 2020 год. В состав делегаций неизменно входили и официальные лица, хотя МИД Турции подчеркивал, что поездки носят частный характер. Кроме того, Турция долгое время оставалась единственной страной, которая сохраняла прямое транспортное сообщение с российским Крымом. Паромы перестали ходить только в 2017 году», – напоминает газета.

Вице-мэр Анкары Ахмет Тунч и глава турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз в здании Государственного совета Республики Крым. 2016 год.

Как сообщал «ПолитНавигатор», последняя встреча с Эрдоганом не вполне оправдала ожиданий Зеленского.

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