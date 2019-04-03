Хитрый план Порошенко: Остаться на Украине и объявить себя «лидером оппозиции»

03.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Пётр Порошенко отнюдь не собирается осуществлять бегство с Украины, как ему пророчат недруги, – пока еще действующий президент рассчитывает объявить себя «лидером оппозиции», жестко критиковать Владимира Зеленского и осенью провести большую фракцию в Верховную Раду.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в первом туре выборов Порошенко уперся в свой электоральный потолок, – задействовав весь имеющийся ресурс, получил лишь 15 процентов голосов избирателей. Однако штаб ставит куда более амбициозные задачи на второй тур.

«В нынешних выборах перетоки очень слабые будут. Почему? Потому что всем кандидатам важно сохранить своих избирателей на следующие парламентские выборы. Надо же учитывать этот вариант…

Если ты сегодня выйдешь и скажешь: «Вот давайте проголосуем за президента, потому что я стал премьер-министром», а избиратель может сказать: «Ничего подобного, до свидания, и ты вместе со своим президентом». Это раз.

Во-вторых, знаете, в чём драма президента? Он по максимуму выжал всё, что можно. Вот этой жёсткой, патриотической мобилизации, на грани агрессивности, он на мизере смог добиться вот эти 15%, любой ценой. Больше у него прироста там мало будет», – подчеркнул политолог.

«Я скажу, почему в штабе Порошенко нет, кстати говоря, каких-то траурных мелодий. Они понимают, что выборы они проигрывают, потому что им не нагнать эту цифру. За что они сейчас будут бороться? Не за победу окончательную, а за выход во второй тур, они уже это сделали, и главная теперь борьба за цифру. Потому что одно дело, когда президент получит 20, 30, 40 процентов.//

Я просто знаю, встречался сегодня с людьми, которые там работают и прочее. Они говорят: «Мы понимаем, что мы можем выборы не выиграть, для нас главное – застолбить хорошую цифру как второго финалиста, и потом с этой цифрой быть в парламенте».

Зеленский же президент? А у него пока нет коалиции своей в парламенте, нет своего большинства, выборы только через полгода фактически. А вот в это время как раз и начинается битьё по рейтингу Зеленского.

Поэтому они, используя эту цифру, будет делать всё, чтобы не дать Зеленскому проводить свою политику, сбить его рейтинг, чтобы он не набрал нормальное количество своих депутатов в будущей Верховной Раде, а в ней тоже БПП прошло на этой цифре в 40% – для того, чтобы затем Порошенко стал лидером оппозиции. Вот в чём его игра.

Они прекрасно понимают – президентские выборы они не выигрывают, но поиграть в парламентскую республику для того, чтобы там стать лидером оппозиции и ограничить возможности Зеленского – вот это сейчас их игра», – резюмировал Вадим Карасёв.