У Саакашвили умоляют Зеленского идти в Бандерштат

03.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко накануне второго тура президентских выборов будет раскручивать тезис о том, что его соперник Владимир Зеленский представляет угрозу реванша представителей русскоязычных областей, что в условиях отсутствия избирателей Крыма и Донбасса дает электоральный перевес действующему президенту.

В ответ Зеленский должен активизировать работу на Западной Украине, доказав, что не является ставленником Кремля. Об этом в эфире канала «KRYM» заявил соратник беглого грузинского президента Михаила Саакашвили – экс-заместитель генпрокуратура Украины Давид Сакварелидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вступить в активный диалог с умными людьми, переманить их на свою сторону и работать больше на Западной Украине. Украину сейчас будут раскалывать и говорить Западу, что это «зрадник» какой-то там «ватный», лидер пропутинский, рука Кремля, который развалит Украину.

Те будут рассказывать наоборот, что за него не стоит голосовать, потому что, видите, он в НАТО идёт и так далее, он не пропутинский и так далее, и этот маразм должен закончиться.

Если мы живём в одной стране, может быть, от грузина, от грузинского украинца это звучит чуть-чуть раздражительно для зрителей, но если мы хотим жить в одной целостной стране, где мы будем воспринимать русскоговорящих украинских патриотов так же, как и «украинскомовных» патриотов, которые живут на Западной Украине. Мы должны объединить страну», – заявил Сакварелидзе.