Хмара: Действия Зеленского попахивают госизменой

21.10.2019

Украина могла бы обратиться в международные суды по поводу строительства Россией моста через Керченский пролив, однако этому помешал межгосударственный договор об общем пользовании Азовским морем, который не отменил ни экс-президент Петр Порошенко, ни его преемник Владимир Зеленский.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил аксакал украинского национализма Степан Хмара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не поднимал и не поднимает вопрос о незаконности строительства Керченского моста, а это можно было давно обжаловать в судах, если бы был ликвидирован договор 2003 года между Россией и Украиной, о том, что Азовское море является внутренним водоемом, и тогда Украина сама лишила бы Керченский пролив (статуса – прим. ред.) международной водной артерии.

Если бы этот закон был ликвидирован, нам открывалась бы дорога обращения в международные суды, в различные организации и так далее. Это страшный договор, который нужно давно ликвидировать», – считает он.

Также Хмара вспомнил и о действующем по сей день украинском законе «О свободной экономической зоне «Крым», по которому украинские коммерсанты имеют возможность легально осуществлять поставки продукции на полуостров.

«Стыдно, что до сих пор действует закон «О свободной экономической зоне Крым», это позор. Прошлый президент не хотел, хотя обращались. И, кстати, бывший представитель президента в Крыму господин Бабич, как только заговорил об этом публично, то на третий день Порошенко просто его уволил», – отметил Хмара.

По его словам, ситуация не изменилась и при Зеленском.

«Не хочет (Зеленский – прим. ред.) раздражать Путина вопросами вокруг Крыма. В конце концов, как и поведение по Донбассу, позорное заявление об отведении наших войск с линии фронта. А это уже попахивает государственным преступлением, изменой», – подытожил Хмара.

Напомним, ранее Степан Хмара заявил, что начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак должен отказаться выполнять приказ верховного главнокомандующего Владимира Зеленского на развод войск на Донбассе.