Хмара с молодыми боевиками осадили полицию, требуя освобождения избивших Сивохо

12.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Не менее сотни радикалов «Нацкорпуса» собралось у окружённого правоохранителями Печерского управления полиции в Киеве с требованием освободить «побратимов», задержанных в ходе драки во время срыва презентации «Национальной платформы примирения», в которой досталось советнику секретаря Совбеза Украины Сергею Сивохо.

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Радикалам и сочувствующим пришлось не менее трёх часов топтаться под полицейским участком, прежде чем к акции присоединились «вожди», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Оказывается, в этой стране можно уже всё. За позицию наши «доблестные защитники» сделали предложение нашим ребятам быть задержанными и осуждёнными. Мы ждём адекватности в этой ситуации», – закричал спикер «Нацкорпуса» Александр Алфёров и пожаловался, что адвокатам пока не дают информацию, что происходит внутри отделения.

После этого он обрушился с обвинениями в адрес Сивохо за слова о том, что ситуация в Донбассе является внутренним конфликтом Украины, а не войной с Россией.

«Конституция расхаркана и растоптана! Я хочу напомнить, что пан Сивохо или как он раньше писался «Сивоха Кобылин» абсолютно аморально утверждает о конфликте не территории Украины. Подумаешь, убивают – говорит он. Очевидно, мозги у них настолько сивые, что их не убивает та реальность, что на Украине шестой год идёт война, и главным пособником остаётся, к сожалению, эта власть, которая действует в интересах оккупанта. Воду им дать, сдать Донбасс, забыть про Крым – так нет, ещё им надо ветеранов. Этому не быть! Мы будем стоять до конца, потому что знаем, что правда за нами!» – вещал Алфёров.

Далее он передал слово старейшему украинскому националист Степану Хмаре, назвав его «автором возобновления нашей незалежности». Хмара заявил, что Сивохо специально спровоцировал «патриотов», чтобы дать Владимиру Зеленскому повод потребовать ликвидации «Нацкорпуса».

«Нам как организованной силе выпала честь пребывать в готовности, чтобы не допустить государственной измены, на путь которой стал так называемый президент Зеленский, который договорился с москалями о сдаче Украины, капитуляции перед ними.

И потому это не просто так. Сивохо – ничто и никто. Очевидно, команда с Банковой обезглавить «Национальный корпус», как пока что хорошо организованную патриотическую силу, которая стоит на защите независимости и суверенитета Украины», – заявил Хмара.

«Поэтому не случайно задержали ваших офицеров. Я думаю, они шутят с огнём. Этого не будет! Кто хочет начать бурю, то они пожнут её последствия. Поэтому будьте готовы ко всему. Перед нами великое испытание. А Украину мы не позволим сдать всяким приспешникам. И примирения с агрессором тоже не будет, мы не позволим этого», – добавил престарелый националист.

«Слава Украине!» – забыв про микрофон, заорал Алфёров.

Отметим, что из полицейского участка ранее уже выпустили одного молодого человека, который, несмотря на то, что назвал себя «активистом «Нацкорпуса», заявил, что к драке отношения не имеет, и вообще его задержали на улице.