Хмара требует проверять учителей на лояльность Украине

14.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Чтобы не было подобных инцидентов, как в детском лагере в Хмельницкой области, где вожатые позволили включать «День Победы» и «Катюшу», необходимо периодически проводить аттестацию педагогического состава на лояльность Украине.

Об этом в эфире «4 канала» заявил «патриарх» украинского национализма, бывший депутат Верховной рады Степан Хмара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Министерство образования и воспитания, которое должно заниматься воспитанием, очевидно, не выполняет своих функций полностью или плохо выполняет, потому что нужно подбирать воспитателей в такие лагеря, людей элементарно подготовленных. Я не говорю о чём-то особенном. Но это люди, которые должны были бы знать украинский язык, которые имели бы понятие, что такое украинское достоинство, что происходит вокруг Украины, что такое Россия. Конечно, это позорное явление… Почему такое происходит? Потому что эти воспитатели берут пример, он может не показательный, но он воспринимается – «а какая разница, что включать?» – сказал Хмара.

«Вы сейчас намекаете на слова президента Зеленского?» – уточнила ведущая.

«Безусловно, потому что властям – это действительно, какая разница для них. Если они на публике себя украинцами показывают, свою украинскость, только потому, что они боятся публики. Это не их. Они не интегрированы в украинскую культуру, украинскую историю. Я же вижу по президенту, он не имеет понятия об украинской истории. Как может такой человек выполнять функции главы государства? Это нонсенс», – утверждал националист.

Хмара заявил, что Россия всегда будет врагом украинских националистов.

«Что нужно для нашего гражданина, чтобы знать, кто наш враг? Сколько ещё нужно фактов, столетий порабощений, сколько нужно жертв, сколько нужно выселять в Сибирь, сколько нужно убивать на фронте. Чтобы не понимать, что Россия – это враг, была и есть, и будет до тех пор, пока будет существовать как РФ? Пока она не распадётся, она всегда будет. И война у нас всегда будет», – добавил экс-депутат.

По его мнению, только разделяющие подобные взгляды люди имеют право работать в системе образования.

«Не всё в порядке у нас с воспитанием подрастающего поколения. Не всё в порядке у нас с кадрами – это очевидно, учителя младших ли классов там были или кто, я не знаю, но имеют какое-то отношение к системе образования. Иначе там не формируются эти коллективы. Это говорит, что не всё в порядке. Наверное, давно пора проводить аттестацию учителей на лояльность», – предложил Хмара.