«Хочу втрое больше!» – Зеленскому уже мало украденных активов РФ
Чтобы продолжать войну против России, Украине не хватит всех украденных российских активов.
Об этом на пресс-конференции в Гааге заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украине приходится непросто, есть финансовые вызовы. Вы видите, как мы работаем. Но не все рады формату, как можно использовать [замороженные российские активы]. И даже если находятся другие финансовые инструменты – всё равно это обязующие шаги.
Мы рассчитываем, что сможем получить 40-45 миллиардов евро на 26 год, и будем получать дальше. Рассчитываем на общую сумму 210 миллиардов», – сказал Зеленский.
«Но мы рассчитываем на восстановление, а сумма всех разрушений втрое больше, чем 200 миллиардов. Справедливо, что русские должны платить за разрушения, но этого будет недостаточно. Но это уже следующие шаги.
Сегодня мы говорим о срочных вещах, как эти транши из замороженных активов. Это срочно, потому что нам нужно изготавливать дроны, не хватает финансирования. Нужно покупать ПВО в Америке, другие средства в Европе. Подарков у нас нет», – жаловался диктатор.
