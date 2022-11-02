Ходарковский: Путин остановил начатый Ельциным процесс демонтажа имперского сознания русских

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Россия готова жертвовать экономической прибылью ради достижения глобальных геополитических целей.

Об этом в ходе «киевского форума по безопасности» заявил профессор истории Чикагского университета Св. Лойолы Майкл Ходарковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин – это симптом. Некоторые говорят, что Путин – это то лицо, которое приняло решение вторгнуться на Украину, и это привело к тем ужасам, которые происходят. Но как историк, я считаю, что Путин – это симптом имперской России. На протяжении всей своей истории Россия всегда считала свои геополитические интересы намного важнее других – коммерческие или торговые. Если посмотреть на другие колониальные государства – Британскую империю, испанцев или португальцев, их основными интересами было получение прибыли. Россия традиционно жертвовала прибылью ради геополитики, даже если это ей мешало, она ставила на геополитику. Это мания величия. То есть в этом понимании они не были капиталистами. И именно это происходит сейчас», – сказал Ходарковский.

Он подчеркнул, что кто бы ни заменил Путина, это не будет решением российской «проблемы».

«Здесь я не вижу никаких демократов на сцене. Нет никого демократического, кто мог бы его заменить. Навальный в тюрьме. Даже мой тёзка господин Ходорковский имеет хорошие идеи – либерал, демократ, находится в изгнании, другие люди находятся в изгнании. Даже если придёт более мягкая копия Путина, опять же, здесь не вопрос личности, а вопрос, каким образом лишиться этого имперского комплекса России», – отметил американец.

Он также снизошёл до того, что русских надо не «наказывать, а говорить» с ними.

«Это началось при Ельцине и продолжалось довольно небольшой срок, когда о России начали говорить, что она уже не империя, особенно в тех нерусских национальных регионах. Но когда Путин пришёл к власти, это моментально закрылось и закончилось. Эти фейковые празднования вхождения разных народов добровольно в Российскую империю 300 лет назад, 400. Итак, мы должны открыть Россию для самих русских, чтобы они поняли свою историю и своё настоящее. Потому что без этого перемены невозможны», – объяснил Ходарковский.