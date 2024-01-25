Ходорковский готовит серьёзные беспорядки и провокации возле российских избирательных участков в день голосования

Елена Острякова.  
25.01.2024 19:20
  (Мск) , Москва
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Беспорядки, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Беглая российская оппозиция не призывает своих сторонников портить избирательные бюллетени на предстоящих выборах президента РФ, видимо, опасаясь, что простой подсчет выявит ничтожное количество таковых. Поэтому, чтобы насолить власти, затевается очередной флешмоб, в надежде на стычки провокаторов с полицией, которые можно будет представить западным СМИ как массовый протест. Не исключено, что оппозиция использует провокаторов для более злодейских актов.

О своих планах рассказал телеканалу-иноагенту «Дождь» беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглая российская оппозиция не призывает своих сторонников портить избирательные бюллетени на предстоящих выборах президента...

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«Оппозиция пришла сейчас к практически консенсусному выводу, что этой акцией будет «Полдень против Путина». В последний день голосования в 12.00 мы предлагаем всем, кто хочет всказаться против Путина. Выйти к избирательным участкам. Дальше уже каждый решает сам, что он будет делать. Кто-то возьмет бюллетень, поставит в нем галочку за или против Путина, кто-то – вынесет и порвет его, сняв это на камеру телефона, кто-то сделает еще что-то. Люди должны увидеть, что они не в одиночестве», – сказал Ходорковский.

По его словам «любое поведение» перед избирательным участком будет засчитано как протест.

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