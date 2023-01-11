Хохотушка с Первого канала засветилась на бандеровской вип-тусовке в Куршавеле

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Телеведущая с «Первого канала» России Алла Михеева была замечена на скандальной русофобской вечеринке украинцев на дорогом швейцарском курорте Куршавель.

Михеева веселилась под русофобские кричалки вместе со своей подружкой, пиарщицей, студенткой программы MBA «Сколково» Юлией Прудько.

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Телеведущая не увидела в своем поведении никакого криминала. По ее словам, она оказалась на украинской вечеринке случайно.

«Нас попросили сфотографировать, потому что мы с подругой обе в розовых костюмах, и я не понимаю, в чем вопрос. Я думаю, что ничего не стоит тут обсуждать. Всем добра», – пояснила Михеева свое поведение телеканалу 360.

До недавнего времени они работала в проекте «Вечерний Ургант». Михеева вела рубрику «Острый репортаж», где выступала в амплуа инженю. В этом году «Вечерний Ургант» был снят с эфира, поскольку его ведущий сбежал из России в Израиль сразу после начала СВО. После начала частичной мобилизации сбежал в Узбекистан еще один ведущий проекта Александр Гудков, отметившийся до этого съемкой антироссийского клипа «Я узкий».

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев считает, что Михеева после своей выходки не должна работать на Первом канале.

«Михеева все еще живет в виртуальном мирке, где обязана выложить в инсту селфи с самого дорогого курорта. Ее отчет, что она «элита». Замену образу «дурочки-блондинки» найти не сложно. Но кастинг должен быть уже совсем другим. Звезды сегодня нужны другие. Не элитка, а элита», – написал Гусев в своем ТГ-канале.