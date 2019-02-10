10.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Агитаторов за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко подготовили к будущим побоям и конфликтным ситуациям. Журналист Александр Дубинский в своем блоге опубликовал копию инструкции по поведению в «критических ситуациях», которую раздали работникам штаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В инструкции агитаторам советуют не применять грубую силу, не спорить с правоохранителями, которые «могут действовать в границах крупномасштабной провокации» и все снимать на камеру, а также жаловаться старшим кураторам.

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«У Порошенко уже осознали, что агитаторов и скупщиков голосов от имени команды Порошенко скоро будут бить. И, возможно, даже ногами. Поэтому для всех, кто рискнёт убеждать других том, что альтернативы нет – выдали памятки. Как вести себя, когда тебя бьют за Петю по роже», – прокомментировал листовку Дубинский.

Ранее Дубинский оказался в центре скандала, из-за своего призыва пустить газ в помещение, где собрались сторонники действующего президента Петра Порошенко в рамках форума по его выдвижению кандидатом.