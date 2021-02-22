Подпишись на рассылку
22.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Хомчак объявил о подготовке ВСУ к штурму городов Донбасса

Новости Украины

В прошлом году все части Вооружённых сил Украины начали подготовку к наступательным действиям на городской местности.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил командующий ВСУ Руслан Хомчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности.

Потому что к этому мы тоже должны быть готовы, поэтому готовим Вооружённые силы Украины ко всем возможным вариантам развития ситуации», – сказал он.

Напомним, ранее в Москве заявили, что стремление отвлечь украинцев от внутренних экономических и политических проблем, а также провал США в РФ с «навальнистами» могут вылиться в новую эскалацию боевых действий в Донбассе для создания новой точки напряжения для России.

Также ранее Хомчак заявил, что в ВСУ работают иностранные инструкторы всех уровней, чтобы полностью перестроить украинскую армию и подготовить десятки тысяч военнослужащих.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть