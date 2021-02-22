Хомчак объявил о подготовке ВСУ к штурму городов Донбасса

22.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В прошлом году все части Вооружённых сил Украины начали подготовку к наступательным действиям на городской местности.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил командующий ВСУ Руслан Хомчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности.

Потому что к этому мы тоже должны быть готовы, поэтому готовим Вооружённые силы Украины ко всем возможным вариантам развития ситуации», – сказал он.

Напомним, ранее в Москве заявили, что стремление отвлечь украинцев от внутренних экономических и политических проблем, а также провал США в РФ с «навальнистами» могут вылиться в новую эскалацию боевых действий в Донбассе для создания новой точки напряжения для России.

Также ранее Хомчак заявил, что в ВСУ работают иностранные инструкторы всех уровней, чтобы полностью перестроить украинскую армию и подготовить десятки тысяч военнослужащих.