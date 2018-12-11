«Хоп и нет!» – Гордон решил похоронить Россию

11.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон, известный своими несбывшимися прогнозами, пророчит грядущий развал России по примеру Советского Союза.

Об этом он заявил в эфире интернет-канала Politeka, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам журналиста, только после «развала России» Крым и Донбасс могут быть возвращены в состав Украины.

«Я абсолютно уверен в том, что Крым вернется и Донбасс тоже в состав Украины. Вопрос в том, когда и каким образом. Когда? Это может растянуться на годы и десятилетия. Каким образом? Я вижу один момент – когда Россия вследствие тяжелых экономических потрясений будет не в состоянии удерживать Крым, ей будет просто не до Крыма, не до Донбасса, а речь будет идти о выживании государства под названием Россия… Это может быть в любое время, в любую секунду, потому что я – свидетель того, как развалился великий и могучий Советский Союз. Вот так – хоп и нет», – заявил Гордон.

Ранее Гордон, ссылаясь на якобы полученные им по каналам английской разведки данные, заявил, что в России будет отменен Чемпионат мира по футболу-2018, который в итоге с успехом прошел минувшим летом.

Также Гордон грозил, что Москва останется без строителей и домработниц после перекрытия ж/д сообщения с Украиной.