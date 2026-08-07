«Хорошая идея»: в укро-эфире обсуждают бунт полицаев против мобилизации
Украинским полицейским запрещают уходить со смены, если они не выполнят план по отлову «пушечного мяса» для фронта.
Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил бывший сотрудник патрульной полиции Украины, а ныне правозащитник Максим Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ермолаев рассказал, что получает от бывших коллег переписки из служебных чатов.
«Там такие условия: если ты не найдешь еще двоих, ты не меняешься через сутки, будешь вторые сутки, третьи искать, если не найдешь людей, которых надо мобилизовать и отправить на фронт», – сказал правозащитник.
При этом он говорит, что не так просто уволиться, чтобы не выполнять преступные приказы.
«Низшему личному составу, которые являются исполнителями этих приказов, созданы такие условия, в которых они, в принципе, не имеют выбора. Да, выбор есть всегда, конечно, однако многие зависят от заработной платы, от бронирования, предоставляемого Нацполицией», – говорит Ермолаев.
Ведущая поинтересовалась, возможен ли бунт полицейских, которые скоординируются и откажутся выходить на работу, мотивировав это нежеланием идти против народа.
«Кстати, это хорошая идея, что вы предложили. И возможно ли это? На мой взгляд, может быть. Но сделать это по всей стране, очевидно, не получится. А если выйдет где-то локально, то их массово уволят, и на это место откомандируют из других регионов. И это решится очень быстро.
По правде говоря, если даже целый батальон в городе Харькове произведет такое действие, их просто всех отправят домой и выделят на этот день людей из других батальонов или из области. Это делается быстро. Через два часа уже будет полный штат, и все будет в порядке», – описывает ситуацию Ермолаев.
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