«Хорошая идея»: в укро-эфире обсуждают бунт полицаев против мобилизации

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Украинским полицейским запрещают уходить со смены, если они не выполнят план по отлову «пушечного мяса» для фронта.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил бывший сотрудник патрульной полиции Украины, а ныне правозащитник Максим Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ермолаев рассказал, что получает от бывших коллег переписки из служебных чатов.

«Там такие условия: если ты не найдешь еще двоих, ты не меняешься через сутки, будешь вторые сутки, третьи искать, если не найдешь людей, которых надо мобилизовать и отправить на фронт», – сказал правозащитник.

При этом он говорит, что не так просто уволиться, чтобы не выполнять преступные приказы.

«Низшему личному составу, которые являются исполнителями этих приказов, созданы такие условия, в которых они, в принципе, не имеют выбора. Да, выбор есть всегда, конечно, однако многие зависят от заработной платы, от бронирования, предоставляемого Нацполицией», – говорит Ермолаев.

Ведущая поинтересовалась, возможен ли бунт полицейских, которые скоординируются и откажутся выходить на работу, мотивировав это нежеланием идти против народа.