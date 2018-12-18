Хороши союзнички: Казахстан и Киргизия пытаются усидеть на двух стульях

18.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Москве нужно сделать выводы из результатов голосования на генассамблее ООН за инициированную Украиной антироссийскую резолюцию по Крыму.

Об этом в ходе ток-шоу «60 минут» заявил социолог Евгений Копатько, обратив внимание, что некоторые члены Таможенного союза не решились четко выразить свою позицию и выбрали пункт «воздержаться».

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«Это, на самом деле, повод задуматься над тем, а кто же наши союзники? Среди тех, кто проголосовали против, я почему-то не увидел ни Киргизию, ни Казахстан.

Потом – посмотрите на наших близких друзей, с которыми мы хороводы водим в политике – это венгры, киприоты. Я их почему-то не увидел. Получается и словаки проголосовали-воздержались, и еще ряд ребят», – отметил социолог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я как социолог проводил много исследований. В России и на Украине не знают, что происходит в ближнем зарубежье, мы знаем об этом только по верхам. Это нам серьезный сигнал к тому, чтобы начинать интересоваться мотивами», – подчеркнул Копатько.

Напомним, что на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном после инцидента возле Керченского пролива, Казахстан не решился четко поддержать Россию.