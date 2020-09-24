«Хорошие цели для тренировок» – российский генерал о самолетах США над Киевом

24.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Для России не представляют угрозы полёты американских военных самолётов над Киевом.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

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«Американские бомбардировщики над Украиной на данный момент не являются для России поводом для беспокойства. Этого, в конце концов, следовало ожидать: у США с самого начала были далеко идущие планы в отношении Украины как страны, напрямую граничащей с Россией. Как я уже говорил, для Соединенных Штатов «незалежная» – всего лишь тренировочный полигон.

Необходимые меры для обеспечения безопасности российских границ уже приняты. Для наших военных летчиков и специалистов ракетных комплексов ПВО предоставляется возможность потренироваться по реальным целям. Это хорошая тактическая тренировка. А американские военные, скорее всего, воздержатся даже от своих обычных мелких провокаций: на самом деле США совсем не горят желанием переводить информационную войну с Россией в настоящий военный конфликт», – сказал генерал.