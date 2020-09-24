24.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, США, Украина
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«Хорошие цели для тренировок» – российский генерал о самолетах США над Киевом


Для России не представляют угрозы полёты американских военных самолётов над Киевом.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

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«Американские бомбардировщики над Украиной на данный момент не являются для России поводом для беспокойства. Этого, в конце концов, следовало ожидать: у США с самого начала были далеко идущие планы в отношении Украины как страны, напрямую граничащей с Россией. Как я уже говорил, для Соединенных Штатов «незалежная» – всего лишь тренировочный полигон.

Необходимые меры для обеспечения безопасности российских границ уже приняты. Для наших военных летчиков и специалистов ракетных комплексов ПВО предоставляется возможность потренироваться по реальным целям. Это хорошая тактическая тренировка. А американские военные, скорее всего, воздержатся даже от своих обычных мелких провокаций: на самом деле США совсем не горят желанием переводить информационную войну с Россией в настоящий военный конфликт», – сказал генерал.

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