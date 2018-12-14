Хорошо бы повесить на Россию и «желтые жилеты» – экс-посол США в Киеве

14.12.2018, Киев, Игорь Петров

Если власти Франции могут обвинить Россию в провоцировании протестного движения «желтых жилетов», то это нужно сделать.

Об этом в эфире киевского “Радио Новое время” заявил экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете США Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже без Кремля эти желтые жилеты появились бы. Может быть, они чуть-чуть посильнее, может быть, они чуть-чуть более сердиты из-за операций Кремля. Но они появились бы и без Кремля. Это разные вещи. Но если Париж может показать своему народу руку Москвы, конечно, французы должны реагировать на это. В прошлом западноевропейцы не реагировали на такие меры Кремля», – сказал Хербст.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Хербст сокрушался, что американским спецслужбам не удается нарыть ничего, что показывало бы реальную связь предвыборной кампании президента США Дональда Трампа с «рукой Кремля».