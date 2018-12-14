14.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Вопрос Украины может быть решен только силовым путем – Марков

Силовое решение вопроса Украины – это вопрос выживания России в противостоянии с Западом.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пятый год являюсь убеждённым сторонником того, что вопрос Украины может быть решён только силовым путём. Никакого другого варианта не будет. Более того, я даже, может быть, не представляю те тяжелейшие экономические последствия, которые мы получим в результате этих действий, они будут очень тяжёлые. Но если мы этого не сделаем, то мы получим в Харькове американские ракеты, которым до Москвы лететь меньше четырёх минут. Поэтому у нас есть выборы – жить с трудностями, либо умереть.
Поэтому решение вопроса Украины силовым путём – это вопрос нашего выживания», – резюмировал Марков.

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