Хорватия под шумок коронавируса задумала организовать ядерную свалку на границе с БиГ

01.04.2020, Белград, Алексей Топоров

В боснийских СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Министерство окружающей среды и энергетики Хорватии выделило территорию бывшего военного склада на границе с БиГ под строительство полигона радиоктивных и ядерных отходов АЭС «Кршко».

Об этом сообщили боснийские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Сегодня утром я направил письмо в министерство иностранных дел БиГ с просьбой запросить официальную позицию хорватских властей в отношении этих утверждений средств массовой информации, – заявил министр внешней торговли и экономических отношений БиГ Сташа Кошарац. – Чтобы получить дополнительную информацию, я запланировал встречу с послом Хорватии в БиГ».

Сташа Кошарац

Так глава ведомства отреагировал на появившуюся в региональных СМИ информацию о том, что Министерство окружающей среды и энергетики Хорватии предоставило фонду, отвечающему за финансирование снятия с эксплуатации и захоронения радиоактивных отходов хорватской АЭС «Кршко» территорию бывшего военного склада в приграничном муниципалитете Двор.

Также Кошарац провел экстренный телефонный разговор с руководителем аппарата Представительства ЕС в БиГ Йоханом Затлером, в ходе которого сказал, что намерение Хорватии построить полигон для захоронения ядерных и радиоактивных отходов на границе с БиГ совершенно неприемлемо, и подобное мнение является последовательной позицией всех уровней власти обоих энтитетов БиГ. По словам министра, в ответ он получил заверения в том, что ЕС подключится к вопросу, дабы разрешить конфликтную ситуацию.

АЭС “Кршко”

«Если выяснится, что хорватское министерство дало зеленый свет на строительство спорного объекта, то мое мнение таково – это крайне скандальное и проблематичное решение, которое ставит под угрозу (жизни и здоровье – ред.) 250 тысяч человек, которые живут в муниципалитетах и в долине реки Уна. Я особенно обеспокоен тем, что упомянутая информация поступает в то время, когда мы сталкиваемся с эпидемией коронавируса, когда стремимся защитить здоровье каждого гражданина и максимально смягчить негативные последствия для нашей экономики», – добавил боснийский министр.

протест граждан БиГ против строительства хорватского ядерного могильника

Согласно оценке экспертов, реализация Хорватией планов по постройке хранилища радиоактивных отходов возле Трговской горы на территории муниципалитета Двор всего в трех километрах от границы с БиГ, в случае катастрофы приведет к заражению одной трети территории самой Хорватии и двух третей территории Боснии. При этом из-за близости бассейна реки Уна, чью воду активно используют боснийские граждане, под угрозой окажется жизнь и здоровье 250 – 300 тысяч человек.