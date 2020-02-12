Общины Боснии объединились против радиоактивной угрозы Хорватии

12.02.2020, Сараево, Алексей Топоров

Намерение Хорватии построить хранилище радиоактивных отходов АЭС Кршко возле Трговской горы в окрестностях бассейна реки Уна ставит под угрозу две трети территории Боснии.

Об этом говорилось на состоявшейся в Сараево под эгидой министерства внешней торговли и экономических отношений рабочей встрече, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следует заняться формированием экспертно-юридической группы, представляющей интересы БиГ, чтобы сделать конкретные выводы и предложить конкретные меры по решению вопроса, – заявил организатор встречи, министр торговли страны Сташа Кошарац. – Тем более, что у нас нет информации о том, что Хорватия намерена отказаться от этого проекта».

Инициативу Кошараца полностью поддержала министр территориального планирования, строительства и экологии РС Сребренка Голич.

«Я полностью на стороне всех людей, живущих в бассейне реки Уна, – заявила министр сербского энтитета. – Это 13 муниципалитетов, которые находятся под прямой или косвенной угрозой. И люди, которые в основном заняты в сельском хозяйстве, пчеловодстве, выращивании здоровой пищи. Ну, кто будет покупать их продукт и кому они смогут реализовывать его, если он будет выращиваться рядом с радиоактивными свалками?», – сказала Голич.

Согласно экспертной оценке, если Хорватия построит хранилище радиоактивных отходов возле Трговской горы на территории муниципалитета Двор всего в трех километрах от границы с БиГ, в случае катастрофы будет поражена одна треть территории самой Хорватии и две трети территории соседней Боснии. При этом из-за близости бассейна реки Уна, чью воду активно используют боснийские граждане, под угрозой окажется жизнь и здоровье 300 тыс. человек.

В марте прошлого 2019 года Президиум БиГ выступил с официальным заявлением к Республике Хорватия, в котором попросил «исключить местоположение Трговской горы, муниципалитет Двор, которая расположена недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной, в качестве места, предназначенного для захоронения и хранения радиоактивных и ядерные отходов, и найти на своей территории другое подходящее для этих целей место».

Также БиГ проинформировала об потенциально опасной ситуации государства ЕС и международные организации, занимающиеся вопросами окружающей среды. Однако ответной реакции от Хорватии до сих пор не последовало. Акции протеста против строительства хранилища радиоактивных отходов проходят в Боснии с 2018 года.

Протест против строительства хранилища радиоактивных отходов у Трговской горы в Сараево.

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Протест жителей хорватского муниципалитета Двор.

Совместный протест молодежи сербской и хорватской общин Нови Града РС, расположенного в бассейне реки Уна.

Ранее представители Хорватии заявили, что за время своего полугодового председательства в Евросоюзе хотят добиться либерализации визового режима для отторгнутого от Сербии Косово.