Хорватия пытается присвоить себе легендарного сербского астрофизика

15.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербская академия наук и искусств (САНУ) заявила о том, что будет обращаться в «соответствующие структуры» в связи с тем, что Хорватия все чаще на официальном уровне называет ее покойного вице-президента, всемирно известного астрофизика и климатолога Милутина Миланковича «хорватским ученым».

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Исполнительный комитет САНУ выпустил заявление, в котором говорится о том, что он «долгое время с недоверием и негодованием следил за присвоением (Хорватией – ред.) сербских ученых и художников, на основании действительно неприемлемых аргументов».

«Последним в этой серии является один из крупнейших сербских ученых Милутин Миланкович, член и вице-президент САНУ, которого переделали в хорватского ученого!», – говорится в заявлении.

Как выяснилось, в современной Хорватии Миланковича пытаются присвоить себе на основании того, что тот в 1879 году родился в селе Даль на территории Австро-Венгерской империи, которое сейчас расположено на территории Хорватии. При этом Миланкович был этническим сербом, а многие его земляки погибли или были изгнаны с родных земель во время усташеского геноцида времен Второй мировой войны и неоусташеских этнических чисток 90-х.

Милутин Миланкович

Напомним, что ранее подобным образом Хорватия попыталась присвоить себе знаменитого сербского ученого Николу Теслу. И своими методами весьма напоминает Украину, где теперь в украинцы записали даже первого космонавта Юрия Гагарина.

Милутин Миланкович всемирно знаменит благодаря своим «Циклам Миланковича», в которых он описал влияние периодических изменений земной орбиты на земной климат. Также он является разработчиком так называемого новоюлианского календаря, на который перешли ряд поместных православных церквей.

Самые известные работы ученого: «Математическая теория тепловых явлений, обусловленная солнечной радиацией» (1920), «Астрономические методы исследования истории климата Земли» (1939), «Канон инсоляции и проблема ледниковых эпох» (1941). Скончался ученый в Белграде в 1958 году.