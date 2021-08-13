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13.08.2021, Белгград, Алексей Топоров
 
Босния, Военные преступления, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Хорватия
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Хорватская депутатша призвала свое правительство ввести санкции против Сербии

Депутат хорватского парламента Каролина Видович Кришто направила открытое письмо премьер-министру этой страны Андрею Пленковичу...

Депутат хорватского парламента Каролина Видович Кришто направила открытое письмо премьер-министру этой страны Андрею Пленковичу с просьбой ввести санкции в отношении продуктов из Республики Сербской и заблокировать переговоры Сербии с ЕС.

Об этом сообщает Vecernji list, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Республика Сербия и Республика Сербская беззастенчиво отрицают геноцид в Сребренице, нападая на международного дипломата Валентина Инцко, говорит о печальном факте, что наши восточные соседи ничего не извлекли уроков из прошлого, – написала Видович Кришто. – Требование о проведении расследования в отношении нашего военного командования, связанного с военной акцией «Молния», абсурдно, но также и оскорбительно.

К нему также следует относиться как к абсурдному и оскорбительному. Серьезность, которую ваше правительство придает этой неприемлемой просьбе, вредит Хорватии, поскольку оно придает ей значение, которого она не заслуживает.

Запрос прокуратуры БиГ основан на документации, собранной службами Республики Сербской. Хорватское государство, уважая международное право, должно адекватно отреагировать на эти обвинения. Республика Сербская со своими белградскими кураторами пытается приравнять жертву и агрессора к уже испытанным методам и скрыть правду о себе шумом и криком».

Депутат утверждает, что «за последние семьдесят лет единственный геноцид на европейской земле был совершен военнослужащими сербской армии, что было доказано окончательным решением суда ООН, и существование Республики Сербской является прямым следствием этого геноцида».



Видович Кришто призывала к введению санкций против Республики Сербской, «потому что, когда Северная Корея или Иран нарушают приемлемые нормы поведения в международном сообществе, к ним применяются санкции», а также к блокированию переговоров о присоединении Сербии к ЕС.

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