Хорватские наци устроили скандал из-за встречи президента с лидером боснийских сербов

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Лидер правой партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выступил с обвинениями в адрес президента страны Зорана Милановича.

Пленкович потребовал объяснить обществу, почему президент «тайно» встречался с пророссийским президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», политический скандал разгорелся из-за недавнего визита президента боснийской Республики Сербской Милорада Додика на хорватский остров Хвар, где тот провел встречу с президентом Хорватии Зораном Милановичем. В ходе которой последний, по сути, поддержал гостя в его борьбе с опекаемым Западом бошнякским режимом Сараево. Который, пользуясь численным преимуществом бошняков, подавляет интересы и хорватской общины страны.

В ответ на это ведущая правая партия Хорватское демократическое содружество (HDZ) и ее лидер, большой любитель Украины и премьер-министр страны Андрей Пленкович выступили с заявлением, потребовав от президентского Кабинета объяснения, почему тот «тайно и без уведомления» соответствующих структур привез Додика на остров Хвар.

«Чтобы развеять любые сомнения в том, что Кабинет Президента Республики должным образом и своевременно проинформировала МВД Республики Хорватия о прибытии Президента Республики Сербской Милорада Додика в Хорватию, мы также публикуем доказательства: электронное письмо, отправленное Управлением протокола Республики Хорватия в Пограничное управление МВД 24 июля, перед запланированным рабочим визитом господина Додика», – ответили на эти выпады в администрации Милановича.

На что Пленковичу только и оставалось, что невнятно огрызнуться:

«Он (Миланович –ред.) думает и пытается убедить хорватскую общественность в том, что его модель управления — это модель, в которой мы работаем. Когда его ведомство отправляет письмо в МВД, он предполагает, что в этом отделе МВД существует безусловный рефлекс у сотрудников и чиновников немедленно сообщить об этом премьер-министру. Если подобное существует при нем, то в нашем правительстве так не работает. МВД выполняет свои задачи. Они не какие-то сплетники, которые сообщают всю информацию всем, в том числе и мне».

Надо отметить, что Зоран Миланович довольно нестандартный лидер прозападной Хорватии. Позиционируя себя как левый политик, он противостоит мощной право-консервативной хорватской элите во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем, в которой сильны идеи реваншизма и неоусташизма.

Сама партия Хорватское демократическое содружество (HDZ) была создана первым президентом Хорватии Франьо Туджманом для сепаратистской сецессии республики от Югославии. Под знаменами HDZ в хорватском обществе были подняты на щит идеи реваншизма и сербофобии, что, впоследствии привело к этническим чисткам, войне и уничтожению непризнанной Республики Сербская Краина.

В последние годы HDZ пытается представить себя, как право-центристская либеральная сила, но ее ксенофобская сущность, как в случае с визитом Додика, периодически прорывается наружу.

При этом Андрей Пленкович и его окружение постоянно опекают Украину, а до начала СВО предлагали Киеву «хорватский сценарий» по уничтожению русских республик Донбасса.

В отличие от Пленковича, Зоран Миланович регулярно критикует Украину, заявил, что не допустит поставок хорватского оружия этой стране и участия хорватских бойцов в конфликте с Россией. А недавно даже сказал, что Косово принадлежит Сербии. Многие эксперты полагают, что президент Хорватии ведет свою игру, не осмеливаясь открыто критиковать западную повестку, как это делает его венгерский коллега Орбан.