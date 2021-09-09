Хорватский адмирал сравнил сербов с псами

09.09.2021 15:31 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Комментируя подавление бунта националистов и раскольников в ченогорском Цетине, хорватский адмирал Давор Домазет Лошо заявил, что православие не имеет ничего общего с учением Христа.

Об этом отставной военный заявил ProjektVelebit, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербы все ненавидят. Это народ ненависти, – заявил Лошо в интервью для хорватского националистического проекта. – В их духовности нет ничего, чему учит Христос. Для них это проформа. Вы являетесь в величайшую святыню черногорского народа… Вы не можете явиться туда силой. Куда пес мочится, там и его двор? Это чистый оккультизм. Они ведут себя, как псы».

Также хорватский адмирал прокомментировал интронизацию митрополита Иоанникия.

«Только представьте, к церкви прилетает вооруженный вертолет! Они лицедействуют, передвигаясь под пуленепробиваемыми щитами. Теперь выяснилось, что у них возникли подозрения, что ему (патриарху – ред.) угрожал снайпер. Они делают шоу. И теперь они будут представлять себя жертвами», – заявил отставной военный и в прошлом советник экс-президента Хорватии Колинды Грабар Китарович.