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11.11.2021 17:24
(Мск), Загреб,
Андрей Родионов
 
Балканы, Дзен, миграция, Политика, Украина, Хорватия
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Хорватский политик призвал жителей Украины не допустить приёма мигрантов

Новости УкраиныЕсли Украина в результате торгов согласится на озвученное в Бундестаге предложение и примет у...

Если Украина в результате торгов согласится на озвученное в Бундестаге предложение и примет у себя мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе, это будет большой ошибкой.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Мирослав Тадич, председатель хорватской организации «Хорватско–сербско–русская дружба».

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«Я, как сторонник справедливости, правды и достоинства всех славянских народов в этом глобальном мире, полном ненависти к нам, славянам, обращаюсь к украинским братьям:  «Зачем вы поддерживаете политику ЕС, неужели вы не понимаете, что их цель – уничтожить нашу славянскую культуру, историю и вообще наши народы?!».

Хорватский народ, в своё время, поддался обещаниям Запада, и сегодня мы являемся колонией Брюсселя и ЕС. Наши политики – их «шестёрки», а люди – заложники этой грязной политики. Вы этого хотите?

Украинцы, я призываю вас поднять голос против ваших политиков, которые являются наёмниками Запада, и вернуться к дружескому диалогу с вашими прямыми братьями – русскими, белорусами и другими славянами.

Ну, а если же вы окончательно забыли о своих корнях и всё же хотите в ЕС и НАТО, так и забирайте тогда этих мигрантов себе. Уверен, ЕС оценит вашу услугу, и вы получите очередную кость со стола западных господ. Задумайтесь об этом, братья-украинцы», – резюмировал Тадич.

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