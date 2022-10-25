Хорватский политолог: Российские спецслужбы усилились в Сербии
Новое сербское правительство не станет занимать антироссийскую позицию.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил представитель прозападной оппозиции, депутат сербского парламента Александр Оленик.
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«Ясно, что новое правительство продолжит ущербную политику сидения на двух стульях. Это удалит нас от ЕС, и мы сами ставим себя за новый железный занавес — в общество Северной Кореи, Ирана, России и Белоруссии», — сказал Оленик «Коммерсанту».
В свою очередь хорватский политолог Владо Вурушич обеспокоен тем, что ключевой фигурой в правительстве становится считающийся пророссийским политиком лидер Соцпартии Ивица Дачич, который станет первым вице-премьером, возглавит сербскую дипломатию и будет координировать работу всех спецслужб страны.
Кроме того, эксперт недоволен, что пророссийский глава МВД Александр Вулин займет пост руководителя Агентства безопасности и информирования ( BIA).
«Правительство будет иметь пророссийскую ориентацию. О Дачиче все говорят как об «игроке Москвы», а переход Вулина в BIA означает, что российские спецслужбы, иронично говоря, будут всегда иметь свежую информацию о Сербии», – говорит Вурушич.
Ранее президент Сербии анонсировал состав нового правительства, которое должен сегодня утвердить парламент.
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