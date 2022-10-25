Хорватский политолог: Российские спецслужбы усилились в Сербии

25.10.2022  10:58 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия, Спецслужбы


Новое сербское правительство не станет занимать антироссийскую позицию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил представитель прозападной оппозиции, депутат сербского парламента Александр Оленик.

Новое сербское правительство не станет занимать антироссийскую позицию. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил...

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«Ясно, что новое правительство продолжит ущербную политику сидения на двух стульях. Это удалит нас от ЕС, и мы сами ставим себя за новый железный занавес — в общество Северной Кореи, Ирана, России и Белоруссии», — сказал Оленик «Коммерсанту».

В свою очередь хорватский политолог Владо Вурушич обеспокоен тем, что ключевой фигурой в правительстве становится считающийся пророссийским политиком лидер Соцпартии Ивица Дачич, который станет первым вице-премьером, возглавит сербскую дипломатию и будет координировать работу всех спецслужб страны.

Кроме того, эксперт недоволен, что пророссийский глава МВД Александр Вулин займет пост руководителя Агентства безопасности и информирования ( BIA).

«Правительство будет иметь пророссийскую ориентацию. О Дачиче все говорят как об «игроке Москвы», а переход Вулина в BIA означает, что российские спецслужбы, иронично говоря, будут всегда иметь свежую информацию о Сербии», – говорит Вурушич.

Ранее президент Сербии анонсировал состав нового правительства, которое должен сегодня утвердить парламент.

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