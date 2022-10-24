Президент Сербии анонсировал состав нового правительства страны

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Президент Сербии Александр Вучич анонсировал новый состав правительства страны, который 25 октября должна утвердить Скупщина (парламент) Сербии.

Премьером останется Ана Брнабич, но состав правительства претерпит существенные изменения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В воскресенье, 23 октября, на заседании высшего руководящего органа правящей в стране Сербской прогрессивной партии (СПП) её лидер, президент Сербии Александр Вучич, анонсировал состав нового правительства Сербии. Свои посты в нём сохранят премьер-министр Ана Брнабич, и шесть министров: финансов – Синиша Мали, охраны окружающей среды – Ирена Вуйович, образования – Бранко Ружич, юстиции – Майя Попович, культуры – Майя Гойкович, и министр по развитию села Милан Кркобабич.

В новом составе правительства не будет Зораны Михайлович, которая ныне занимает пост виц-премьера и министра энергетики и публично выступает за введение санкций против России, а также её оппонента, главы МВД Александра Вулина, однако он называется главным кандидатом на пост руководителя Агентства безопасности и информирования.

То есть произойдёт своеобразная ротация, ведь нынешний глава БИА, Братислав Гашич, должен возглавить МВД Сербии. Ещё одно резонансное имя, которого не будет в новом составе правительства Сербии, – министр обороны Небойша Стефанович, с именем которого в последние годы был связан ряд скандалов. Политическое будущее Стефановича неизвестно, а новым министром обороны Сербии станет бывший мэр города Нови Сад Милош Вучевич

Вновь вернулся в правительство лидер Социалистической партии Сербии (СПС) Ивица Дачич, который два последних созыва был спикером парламента. Теперь Дачич, имеющий имидж пророссийского политика, будет первым вице-премьером и министром иностранных дел.

Нынешний глава МИД Никола Селакович переходит в Министерство по делам труда, а экс-глава этого ведомства Дария Кисич-Тепавчевич возглавит Министерство по делам семьи.

Министром экономики Сербии станет Раде Баста – директор госпредприятия «Белградские электросети», член партии «Единая Сербия», которая является коалиционным партнером СПС Ивицы Дачича. Министерство энергетики возглавит банкир и финансист Дубравка Негре, которая с августа 2016-го по декабрь 2021-го была директором Регионального представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на Западных Балканах. Баста и Негре являются отрыто проамериканскими политиками.

Пост министра строительства, транспорта и инфраструктуры займет Горан Весич – бывший заместитель мэра Белграда, а министром сельского хозяйства, лесных и водных ресурсов станет Елена Танаскович (ранее – государственный секретарь Минфина и Министерства защиты окружающей среды). Кресло министра государственного управления и местного самоуправления займёт Александр Мартинович, многолетний депутат Скупщины от СПП, который имеет опыт руководства Агентством по приватизации в 2012-2014 годах.

Ряд профильных министерств возглавят не политики, а профессионалы. Так, министром по делам молодежи и спорта станет тренер, президент Волейбольного союза Сербии Зоран Гайич. Политолог Таня Мишчевич, которая в 2013-2019 годах руководила переговорной группой на переговорах о присоединении Сербии к Европейскому союзу, возглавит Министерство по делам евроинтеграции.

Микробиолог Елена Бегович станет министром науки, технологического развития и инноваций, а врач-нейрохирург, директор Института радиологии и онкологии Сербии Даница Груйичич возглавит Министерство здравоохранения. Примечательно, что Груйичич училась в Москве, и в совершенстве владеет русским языком.

В новом правительстве Сербии будут представлены и политические силы национальных меньшинств. Томислав Жигманов из Демократического союза хорватов Войводины станет министром по правам человека, меньшинств и общественному диалогу, а Министерство туризма возглавит мусульманин Хусейн Мемич, заместитель председателя Демократической партии Санджака. Союз венгров Войводины, политический партнёр СПП, получит портфели государственных секретарей в восьми министерствах, что подтвердил лидер этой партии Иштван Пастор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Александр Вучич и Ана Брначбич заявили, что Сербия не вводит санкции против России, поскольку это противоречит интересам страны.