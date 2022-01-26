Хорватский премьер извинился перед Украиной за своего президента

26.01.2022  16:13 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Вооруженные силы, Политика, Украина, Хорватия
Новости Украины

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед Украиной за заявление президента Зорана Милановича, в котором тот назвал ее одной из самых коррумпированных стран мира.

Также он опроверг заявления президента о том, что тот выведет хорватских солдат из контингента НАТО в Украине.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед Украиной за заявление президента Зорана Милановича, в котором...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Пленкович сказал, что заявления Милановича не соответствуют действительности, и его утверждение об Украине как о самой коррумпированной стране звучит оскорбительно.

«Таким образом, я извиняюсь перед украинцами, от имени правительства Хорватии, я извиняюсь перед Украиной, одной из первых стран, признавших государство Хорватия и которая в настоящее время частично оккупирована, также, как и в свое время Хорватия…. Сначала я подумал, что это говорит какой-то российский чиновник», – сказал хорватский премьер-министр.

На вопрос журналистов, в случае конфликта между Россией и Украиной примут ли участие в нем хорватские солдаты, как бойцы армии – члена НАТО, глава хорватского правительства ответил встречным вопросом: «Откуда взялись все эти тезисы?».

«Насколько мне известно, хорватских военнослужащих на Украине нет. Контингент хорватской армии, который находился в Польше, вернулся буквально на днях. Политика Хорватии заключается в деэскалации напряженности, предотвращении возможного конфликта, поддержке территориальной целостности и территориальной интеграции Украины», – заявил Пленкович.

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