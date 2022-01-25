Президент Хорватии: «Пусть наш премьер угрожает России сколько угодно, я не допущу участия наших солдат в конфликте с ней»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В ходе посещения местной кондитерской компании Kraš, президент Хорватии Зоран Миланович ответил на вопрос журналиста о роли страны в случае эскалации российско-украинского конфликта.

При этом хорватский лидер на примере роста цен на газ подчеркнул, что конфронтация с Россией – это «не самое умное» дело.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Миланович, отвечая журналисту, сказал, что не знает ни о какой эскалации между Россией и Украиной, являясь верховным главнокомандующим хорватской армией.

«Я смотрю на заявления, согласно которым НАТО наращивает там свое присутствие. И мы ничего не имеем и не будем иметь ничего общего с этим, я гарантирую это, – сказал президент Хорватии. – Мало того, что не пошлем, так если действительно будет обострение, выведем (из контингента НАТО – ред.) до последнего хорватского солдата. И это не имеет никакого отношения ни к Украине, ни к России, это связано с динамикой американской внутренней политики Джо Байдена и американской администрации… Я вижу ее непоследовательное и даже опасное поведение в сфере международной безопасности. Эти события происходят в прихожей Москвы, столицы России, которая хочет получить гарантию безопасности России».

По словам Милановича, сохранить Украину единой страной надо не обострением конфликта, а экономической помощью.

«Когда ушел Трамп, которого демократы атаковали за то, что он вел себя как проводник путинской политики, новая администрация под давлением ястребов-республиканцев неожиданно оказала давление на Пентагон и Байдена, чтобы они жестко выступили против России. Я вижу, в чем сильный интерес России, вижу и Украину. Украине не место в НАТО. Это одна из самых коррумпированных стран мира. Необходимо успокоить политическую сцену и не допустить, чтобы ястребы оказывали давление на политику, поэтому Хорватия не будет принимать участия в этом. Я этого не допущу, и пусть (правый премьер-министр Хорватии, друг Киевского режима – ред.) Пленкович угрожает России сколько угодно. Кроме того, что он дважды посещал Украину, он не знает, что там происходит. Хорватии нужно бежать от этого, как от пожара. Когда пожар – закрывай ворота. Хорватия не будет пожарным», – сказал президент Хорватии.

Прокомментировал Зоран Миланович и рост цен на газ в стране:

«Я не могу винить Пленковича в этом, он неспособен совершить чудо. Но ситуация показывает, что противостояние с Россией – не самое умное дело», – заключил хорватский лидер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Хорватии Зоран Миланович публично поссорился с премьер-министром Андреем Пленковичем из-за визита последнего на Украину во время большой напряженности в отношениях с Россией.