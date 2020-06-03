Хорватский суд разрешил праворадикальному певцу выкрикивать нацистское приветствие

03.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Верховный административный суд Хорватии не увидел ничего предосудительного в усташеском девизе «За Отчизну готовы!» (Za Dom spremni!), используемым известным в стране ультраправым певцом Марко «Томпсоном» Перковичем во время исполнения им хита «Батальон Чавоглаве».

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Четырнадцать из девятнадцати судей Верховного административного суда Республики Хорватия проголосовали за то, что усташеский девиз в начале песни «Батальон Чавоглаве» не несет в себе ничего противозаконного, четверо выступали за то, чтобы запретить нацистский призыв в любой интерпретации, и еще один судья воздержался при голосовании. Таким образом, своим решением суд подтвердил аналогичный вердикт, вынесенный в прошлом году.

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«После решения Верховного административного суда Хорватии о том, что приветствие усташей Za Dom spremni! на концертах Томпсона разрешено, лишь вопрос времени, когда портрет Павелича (фюрера (поглавника) усташеской Независимой Державы Хорватской времен Второй мировой войны – ред.) будет возвращен в парламент и шаховница флага НДХ – нынешнему хорватскому флагу (шаховница – национальный символ Хорватии, щит состоящий из красных и белых клеток, причем от НДХ шаховница нынешней Хорватии отличается чередованием этих клеток – ред.), – прокомментировал инцидент хорватскому изданию Jutarnji list министр обороны Сербии Александр Вулин.

Песня «Батальон Чавоглаве» была написана шофером и никому не известным рокером-любителем Перковичем в 1991 году, когда он вступил в подразделение нацгвардии своего родного села Чавоглаве.

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В этой незамысловатой песенке, представляющей собой псевдофольклорный шансон в рок-обработке (впоследствии ставшим фирменным стилем автора) песне он призывает «братьев-хорватов» сплотиться для борьбы с «четниками» (сербами), которых их суд настигнет и в самой Сербии. После эфира этой песни в эфире на радио города Сплит к «Томпсону» (псевдоним был выбран в честь одноименного пистолета-пулемета) пришла всенародная известность.

На концерты “Томпсона” молодняк рядится в символику усташей

С тех пор Марко «Томпсон» Перкович строит свой репертуар преимущественно на патриотических песнях, а поскольку патриотизм в Хорватии последние полстолетия основывается на усташизме, ксенофобии и сербофобии, то певец постоянно использует в своих концертах усташескую символику и призывы, а также нередко исполняет усташеские песни в современной обработке, прославляя в том числе жуткий концлагерь Ясеновац. Концерты артиста – любимого певца экс-президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович традиционно посещает публика в униформе усташей, а его концерты в других странах Европе с недавних пор начали запрещать.