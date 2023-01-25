Хорватских сербов могут мобилизовать в армию Сербии в случае войны в Косово

Оливер Галич .  
25.01.2023 22:15
  (Мск) , Загреб
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Хорватия


Граждане Хорватии, которые также имеют сербское гражданство, получают вызовы на военные сборы в связи с возможной мобилизацией армии Сербии в случае войны в Косово.

Об этом 25 января заявил депутат Сабора (парламента) Хорватии от оппозиционной партии «Хорватские суверенисты» Мариян Павличек.

Граждане Хорватии, которые также имеют сербское гражданство, получают вызовы на военные сборы в связи...

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Депутат предупредил, что это угроза безопасности Хорватии, на которую не реагируют власти страны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Среди получивших вызов на сборы – сотрудники МВД Хорватии, хорватские полицейские» – заявил Мариян Павличек.

По меньшей мере, 15 хорватских полицейских из управлений полиции Осиек-Баранья и Вуковар-Срем получили приглашения явиться в Сремскую Митровицу на севере Сербии, поскольку имеют двойное гражданство, заявил Павличек в парламенте.

По его информации, как минимум, один хорватский полицейский откликнулся на такой вызов, связался с сербской армией и получил инструкции, как вести себя в случае объявления мобилизации в Сербии.

«Они хотели замять это дело. Полиция не проинформировала об этом хорватскую общественность» – заявил Павличек.

По его словам, в ситуацию вмешались лидеры Демократической партии сербов Хорватии, потому что речь шла о представителе сербского меньшинства. Депутат заявил, что упомянутый полицейский отстранён от исполнения обязанностей, и возбуждено дисциплинарное производство.

Мариян Павличек добавил, что ни министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, ни министр иностранных дел Гордан Грлич Радман не захотели комментировать дело, хотя правительство Хорватии, по мнению депутата, должно были направить Сербии ноту протеста.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце декабря 2022 года армия Сербии была приведена в состояние полной боевой готовности в связи с обострившейся ситуацией на территории Косово и Метохии.

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