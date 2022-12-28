Косово: Заблокирован еще один КПП. Вучич инспектирует войска на границе с краем

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На девятнадцатый день протестов сербов в Косово и Метохии акция группа жителей Сербии заблокировала КПП «Мердаре» с сербской стороны административной границы с краем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером 27 декабря была перекрыта дорога, которая ведёт от КПП «Мердаре» в направлении города Куршумлия в Сербии. Баррикада установлена примерно в двух километрах от КПП.

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Как сообщили СМИ, это сделано в знак поддержки сербского народа в Косово и Метохии (КиМ). Ранее власти самопровозглашённой «Республики Косово» закрыли два КПП на административной границе между КиМ и центральной Сербией – «Ярине» и «Брняк».

А в ночь с 27 на 28 декабря президент Сербии Александр Вучич совместно с начальником Генерального штаба Сербии генералом Миланом Мойсиловичем посетил гарнизоны сербской армии вблизи от админграницы с КиМ.

Как сообщил сам Вучич, после приведения армии Сербии в состояние полной боевой готовности в связи с обострившейся ситуацией на территории Косово и Метохии он проинспектировал армейские части на юге страны, расположенные между городами Кралево и Рашка.

«Большое спасибо всем солдатам, полицейским и сотрудникам БИА [аналог ФСБ] за их мужество и самоотверженность в защите жизненно важных интересов нашей страны, для выживания сербского народа в Косово и Метохии», – написал Вучич на своей странице в соцсетях, разместив совместное фото с генералом Мойсиловичем.

В свою очередь, утром 28 декабря в эфире сербского государственного телеканала РТС министр обороны Сербии Милош Вучевич рассказал, что в ходе поездки на юг страны Александр Вучич также встретился с представителями косовских сербов, но не уточнил, где именно произошла встреча и кто принял в ней участие.

Вучевич отметил, что у президента Сербии есть прямая линия связи с представителями «Квинты» [послы Германии, Великобритании, Италии, США и Франции] и сказал, что дипломатам доведено мнение Белграда о том, что для разрешения ситуации требуется политическое соглашение. Он повторил, что у Сербии тоже есть свои красные линии.

«Мы готовы к соглашению, но это не означает смещение красных линий, определенных Сербией. Это соглашение должно обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии. Это позиция нашей страны. Мы должны найти политическое решение, и в то же время армия и полиция готовы защитить Сербию и всех ее граждан», – сказал Милош Вучевич.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва поддерживает Белград в решениях, касающихся ситуации в Косово. При этом Песков охарактеризовал как неправильные утверждения о дестабилизирующей роли Москвы в происходящем вокруг Косово.

«Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в непростых условиях. Естественно, реагируют жестко, когда эти права нарушаются», – добавил Песков.

Пресс-секретарь российского президента уточнил, что РФ и Сербия «имеют тесные союзнические отношения».

«Конечно, Россия очень внимательно следит за тем, что происходит, как обеспечиваются права сербов…», – резюмировал Песков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава «МВД Косово» угрожал силой снести сербские баррикады на севере края.