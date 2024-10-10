Хорватское правительство не позвало собственного президента на саммит в Дубровник, дабы не огорчать Зеленского

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Президент Хорватии Зоран Миланович не был приглашён на международный саммит «Украина–Юго-Восточная Европа», организованный хорватским правительством и собравший лидеров государств заявленного региона.

Подобное отношение к лидеру нации вызвало возмущение у многих хорватских политиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президенту Хорватии не нашлось места среди глав стран Юго-Восточной Европы, собравшихся в Дубровнике. Напомним, что ранее Миланович заявлял, что пока он является президентом, он не допустит, чтобы хорватские войска в связи с новой доктриной НАТО были бы отправлены в помощь Украине.

Он говорил, что одинаково презирает Путина и Нетаньяху, как «разжигателей войны», но не хочет, чтобы война приблизилась к границам Хорватии. За что удостоился обвинения от хорватского премьер-министра Андрея Пленковича в «подрыве внешнеполитической позиции правительства, согласно которой Россия является агрессором, а Украина – жертвой».

До этого Миланович говорил, что выкрик «Слава Украине!» – это «лозунг шовинистов, убивавших евреев и поляков». Поэтому не удивительно, что президент не был приглашён на мероприятие, организованное хорватским правительством.

«Я думаю, что своими заявлениями он бы только всё испортил», – прокомментировал журналистам отсутствие президента министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман.

В свою очередь, депутат хорватского Сабора, экс-мэр Сплита и советник прошлого президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович – Андро Крстулович Опара отметил, что «президент Миланович никогда не оказывал прямой поддержки Украине».

«Вчера в Черногории он заявил, что мы все несем ответственность за то, что привели Украину к большим бедам. Я не понимаю, что господин Миланович имеет в виду. Если бы мы заставили Украину сложить оружие, позволили русским одолеть её, было бы лучше? И вы бы пригласили такого человека для обсуждения будущего Украины и победы? Ему не место на этой встрече», – сказал политик.

В тоже время экс-премьер-министр Ядранка Косор возмутилась отсутствием президента на мероприятии.

«Это нормально, когда президент соседней страны, который в 1995 году гремел в Глине, что она никогда не будет Республикой Хорватия (имеется в виду Александр Вучич, который будучи активистом Радикальной партии, приезжал в Республику Сербская Краина, впоследствии разгромленную хорватской военщиной, поддержать соплеменников – ред.), был приглашен в Дубровник на встречу с президентом Украины, в то время как избранного президента Хорватии и главнокомандующего Вооруженными силами Республики Хорватия на неё не пригласили? Если в Хорватии есть конституционный порядок, то почему внешняя политика не придерживается его? Конституцию завалили, как мелкий ручеёк», – написала политик на свой странице в одной из социальных сетей.