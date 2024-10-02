Хорватский премьер обвинил своего президента в саботаже военной помощи Украине

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что президент Зоран Миланович своими действиями подрывает внешнеполитическую позицию правительства, согласно которой «Россия является агрессором, а Украина – жертвой». Ранее хорватский президент заявил, что выступает против участия ВС Хорватии (OSRH) в миссии НАТО по поддержке Украины.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Миланович, представляющий лево-центристские политические силы Хорватии, ответил отказом на предложение правительства отправить военнослужащих OSRH в миссию НАТО по «поддержке Украины». Решение о такой миссии было принято состоявшемся 10 и 11 июля в Вашингтоне юбилейном саммите Альянса, но с оговоркой, что решение об участии в ней каждое государство-член принимает самостоятельно.

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Чтобы объяснить свою позицию народу, хорватский президент выступил со специальным видеообращением, в ходе которого заявил, что Хорватия не может существенно повлиять на войну в Украине и остановить её, но при продуманной и ответственной политике государственных властей способна предотвратить распространение войны к своим границам.

«Именно поэтому я отказался дать предварительное согласие на решение об участии хорватской армии в миссии по поддержке Украины. Пока я являюсь президентом, я не позволю отправлять наших солдат в подобные акции, потому что это не соответствует национальным интересам Хорватии и потенциально ставит под угрозу весь её народ», – отметил Миланович.

Подобная позиция вызвала резко негативную реакцию давнего оппонента Милановича, представителя правоконсервативных и неоусташеских сил, партии «Хорватское демократическое содружество», в своё время осуществившей сецессию Хорватии под реваншистскими лозунгами, большого любителя Украины Андрея Пленковича.

«Речь идет о политиканском подходе, который в основном направлен на повторные манипуляции и разбрасывании лжи…. Здесь нет ничего, кроме постоянного подрыва внешнеполитической позиции правительства, согласно которой Россия является агрессором, а Украина – жертвой», – отреагировал премьер на позицию президента.

И его негодование понятно, хорватское правительство уже не первый год целенаправленно поддерживает Киев в его борьбе с русскими и Россией, продвигая собственный опыт борьбы с сербами. А 9 октября оно организует Саммит поддержки Украины странами Восточной Европы, который должен состояться в Дубровнике.

Вопрос отправки OSRH в миссию НАТО по поддержке Украины отнюдь не закрыт из-за позиции Зорана Милановича и может быть решён положительно, если за это проголосуют две трети парламента Хорватии.