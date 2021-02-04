Хорватского премьера возмутили попытки итальянцев пресечь издевательства над мигрантами

04.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на встрече с председателем Европарламента Давидом Сассоли заявил протест в связи с недавним частным визитом четырех итальянских депутатов на хорватскую границу.

Итальянцы хотели воочию проверить сообщения о бесчеловечном обращении хорватских силовиков с мигрантами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Цель визита .заключалась в том, чтобы нанести ущерб международной репутации Республики Хорватия при неуважении к ее законам и государственным институтам, – заявил Пленкович. – Хорватия, дипломатическим путем предупредила депутатов, что они не могут пересекать границу произвольно, где это запрещено, и приказала им пересекать границу на законных основаниях на официальных пунктах пересечения границы, но они проигнорировали это».

В ответ Сассоли выразил надежду, что «подобные провокации больше не повторятся». Было подчеркнуто, что визит итальянских депутатов-социалистов из ЕП «носил частный характер и никоим образом не был организован и не одобрен Европарламентом». Также была подчеркнута «важная роль Хорватии в охране и управлении внешней границы ЕС». Сассоли выразил поддержку вступлению Хорватии в Шенгенскую зону.

Ранее четыре итальянских депутата Европарламента, которые прибыли в Хорватию в субботу для проверки жестокого обращения с мигрантами и теми, кто просит убежища ЕС на границе с БиГ, были встречены полицией, которая помешала им добраться до контрольно-пропускного пункта на «зеленой границе» БиГ и Хорватии возле Бойны. Именно здесь чаще всего нелегалы пытаются пробраться из БиГ в Евросоюз.

Хорватия уже давно обвиняется правозащитными организациями в жестоком обращении с мигрантами при попытке проникновения их в страну за пределами официальных пунктов пропуска.