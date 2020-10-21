Хорватские полицейские истязали и насиловали афганских и пакистанских мигрантов

21.10.2020, Загреб, Алексей Топоров

Датский совет по делам беженцев (DRC) зафиксировал новые случаи изощренных издевательств, пыток и даже сексуального насилия со стороны спецслужб в отношении азиатских нелегалов.

Об этом сообщает TheGuardian, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации DRC несколько десятков человек, незаконно проникших в Хорватию с территории БиГ, подверглись жестоким издевательствам и даже сексуальному насилию в стиле усташей в период с 12 по 16 октября.

«Свидетельства, полученные от жертв репрессий, ужасают, – прокомментировала ситуацию генеральный секретарь DRC Шарлотта Сленте. – Более 75 человек за неделю независимо друг от друга сообщили о бесчеловечном обращении, жестоких избиениях и даже сексуальном насилии».

По рассказам мигрантов, инциденты происходили на территории Хорватии неподалеку от боснийской Велика Кладуши.

«Все лица, имели видимые травмы от побоев (синяки и порезы) в результате предполагаемого насилия со стороны хорватской полиции, – говорится в отчете DRC. – Согласно заявлениям, предоставленным опрошенными жертвами (с видимыми доказательствами их травм), противодействие включало жестокое и крайне агрессивное поведение, унижающее достоинство обращение, а также кражу и уничтожение личных вещей. Одно из свидетельств включает сообщение о серьезном сексуальном насилии».

В частности, было установлено, что 12 октября пятеро афганцев, в том числе двое несовершеннолетних, пересекли хорватскую границу неподалеку от поселения Штурлич. В тот же день недалеко от Ново Село их остановил сотрудник милиции в форме, а затем вызвал еще двоих. Один из мигрантов сбежал, четверо других были задержаны. Через два дня их доставили в суд, где, по их словам, они должны были выступить в качестве свидетелей по делу, возбужденному против пятого члена группы – сбежавшего, обвиненного в насильственных действиях по отношению к полиции.

После чего задержанных отвезли в неизвестное место, где их посадили в фургон под присмотром 10 вооруженных людей в черном, с лицами закрытыми балаклавами, в армейских ботинках и с фонариками на лбах. У них забрали деньги, приказали раздеться до нижнего белья, после чего сожгли вещи. Затем заставили лечь на землю лицом вниз.

«Один человек в черном стоял на руках потерпевшего, не давая возможности двигаться, – говорится в отчете.- Ноги тоже были обездвижены подобным образом…. Их били кулаками, ногами, плетью. Медицинские заключения подтверждают, что травмы мигрантов связаны с использованием хлыста. Один мигрант, M.K, говорит, что в этот момент он подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины, который использовал деревянную палку».

«У пациента были раны по всей спине, на спине и ногах, – рассказал врач из боснийской Велика Кладуши Мустафа Ходжич, осматривавший изнасилованного. – Я могу подтвердить признаки явного сексуального насилия … Я никогда не видел ничего подобного. Хотя я, будучи врачом, не впервые вижу признаки сексуального насилия над мигрантами, которое, совершалось, по словам пациентов, на территории Хорватии хорватскими полицейскими, одетыми в черную форму».

Примерно в те же дни группу пакистанцев, состоящую из трех человек, перехватили возле хорватской железнодорожной станции Блата. Полиция, по их словам, приказала им раздеться догола, прежде чем погрузить в фургон и отвезти в своего рода гараж, где еще пять мигрантов ожидали отправки обратно в Боснию. Также там были люди в черном.

«Они начали избивать нас дубинками, а третий взял свой мобильный телефон и сделал с нами селфи без одежды, – сказал пакистанец. – Первые четверо из нас были на земле, и мы лежали рядом друг с другом, обнаженные и избитые, а другим четверым приказали лечь на нас, как бревнам, сложенным в штабель, и таким образом мы лежали неподвижно в течение 20 минут. Один из нас был несовершеннолетним…

Я видел, как полицейский спросил его, откуда он. Он пытался сказать, что он несовершеннолетний. Его много били, а когда подошла его очередь снимать одежду, били еще больше. Он потерял сознание после множества ударов. Его друзья взяли его на руки, и один из полицейских приказал им уложить его на землю. Потом стали бить их дубинками».

Согласно свидетельствам мигрантов, перед депортацией полицейские сказали им: «Нам все равно, откуда вы и вернетесь ли вы в Боснию или в свою страну, но вы больше не поедете в Хорватию. У вас целы все руки и ноги, потому что мы были осторожны, когда били вас. В следующий раз будет хуже».

«Кровь этих людей, с которыми так ужасно обращаются на хорватской границе, находится на руках членов Европейской комиссии. Они допустили это нарушение основных прав, игнорируя факты, представленные им неправительственными организациями и депутатами Европарламента.

Они снова и снова закрывали глаза, и теперь эти ужасные события произошли снова, даже в худшем формате, чем раньше. В последний раз, когда такое поведение имело место, Еврокомиссия наградила Хорватию дополнительным грантом, даже большим, чем первый, и сказала, что они довольны тем, как были потрачены средства… Кто-то когда-то будет привлечен к ответственности за эти преступления против человечности?», – прокомментировала ситуацию ирландский депутат Европарламента Клэр Дейли.

Напомним, что ранее хорватская полиция уже была замечена в издевательствах и пытках нелегальных мигрантов.