Хорваты начали пытать мигрантов

19.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Британское издание Guardian обвинило хорватскую полицию в жестоких пытках и издевательствах над нелегалами из азиатских стран.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Известное ежедневное британское издание обвинило должностные лица ЕС в «неслыханном сокрытии» доказательств неспособности хорватского правительства контролировать работу полиции, которая неоднократно обвинялась в грабеже, оскорблении и унижении мигрантов на границах страны.

Журналисты The Guardian сообщили, что им удалось ознакомиться с внутренней электронной перепиской чиновников Еврокомиссии, которые решили не раскрывать «недостатки механизма контроля Хорватии» за действиями своих правоохранителей на границе по отношению к нелегалам, поскольку ранее этот сектор получил финансирование из Брюсселя в размере 6,8 миллионов евро.

В частности, издание рассказало об эпизоде, произошедшем 26 мая в районе Плитвицких озер в Хорватии, когда некие люди в черной униформе и балаклавах остановили одиннадцать уроженцев Пакистана и пятерых уроженцев Афганистана, после чего их привязали к деревьям лицом к стволам, а затем сделали несколько выстрелов из огнестрельного оружия возле их ушей, рук и ног. Далее эти люди избивали мигрантов в течение четырех часов, в том числе и при помощи ножа, издеваясь и запугивая. Далее нелегалов швырнули в фургон и отвезли на границу, где в районе Велика-Кладуши передали боснийским полицейским, которые уже обращались с ними по-человечески.

«У этих людей имелись окровавленные раны на голове и многочисленные гематомы на разных частях тела, – цитирует издание руководителя Ежедневого совет по правам беженцев в БиГ Николу Бея. – У четверых были сломаны руки, у одного – сломана нога и обе руки».

Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что хорватская полиция жестоко обращается с нелегалами, в частности рисует им краской на головах кресты, поливает кетчупом, избивает и грабит. Следует отметить, что подобные «традиции» у хорватских правоохранителей зародились в начале 90-ых, когда новосформированные части Национальной гвардии страны активно участвовали в чистках местного сербского населения.