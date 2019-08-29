Хорваты оскорбились напоминанием о военной победе сербов

29.08.2019, Белград, Михаил Рябов

Хорватские СМИ с раздражением отреагировали на решение сербского футбольного клуба «Красная звезда» установить возле стадиона в Белграде в качестве аттракциона военный танк Т-55 накануне игры в плей-офф Лиги чемпионов против швейцарской команды Young Boys.

По традиции, болельщики «Красной звезды» называют себя «Северной армией» и ранее использовали в символике изображение танка при поддержке любимой команды. «Северная армия сильнее с боевой машиной», – так поясняют фанаты появление Т-55.

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Однако британская радиостанция BBC сообщила, что появление танка «вызвало воспоминания о болезненном эпизоде из недавнего прошлого Балкан».

«Этот жест получил негативное освещение в соседних Хорватии и Боснии с заголовками в СМИ, предполагающими, что танк использовался в Вуковаре во время войны в 1990-х годах», – подчеркивает BBC.

Сражение за Вуковар произошло после того, как хорватские сепаратисты провели чистки сербского населения и блокировали воинские части. Армия Югославии в ответ начала военную операцию по подавлению мятежа. Бунт сепаратистов был подавлен в ноябре 1991 года и сопровождался массовой казнью хорватских боевиков, взятых в плен.

«Болезненная провокация из Белграда! Хотят в Лигу чемпионов, а празднуют одно из самых серьезных преступлений», – комментирует хорватское издание «Спортивные новости».

«Символизм стоит за этим актом – именно в этот день в 1991 году начались сражения между Югославской народной армией и военными силами Хорватии за город Вуковар! Поклонники красно-белых не хотели упускать возможность вспомнить эту важную дату!» – в свою очередь пишет издание «Сербская правда».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в начале августа власти Хорватии с размахом отметили годовщину начала операции «Буря» – зачистки Республики Сербская Краина, в ходе которой как минимум 1800 сербов были убиты, а 250 тысяч человек изгнаны из своих домов.

«Победой «Бури» мы осуществили свою исторической мечту свободной и независимой Хорватии и стали полноправными членами международного сообщества», – объявила президент Колинда Грабар-Китарович