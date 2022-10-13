«Хотя бы давление мерьте мобилизованным» – глава Совета по правам человека при президенте РФ

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Есть смысл вернуть медицинские комиссии, поскольку практика показала, что многие мобилизованные, которые поступают в военкоматы, проходили медосмотры лет десять-двадцать назад, и здоровье их за это время явно не улучшилось.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появилась информация, довольно много же людей мобилизовано, речь идет уже о сотнях тысяч, ведь далеко не все здоровы. Предыдущие комиссии – люди могли проходить десять-двадцать лет назад. Здоровье-то обычно у людей не улучшается. На наш взгляд, и мы консультировались и с врачебным сообществом, было бы правильно все-таки вернуть медицинские комиссии. Может быть не так тщательно, как это делается с призывниками. Помните, мы все проходили эти призывные комиссии, когда были еще чуть ли не подростками, где определяется вообще молодой человек – боеготов или нет, здоровье позволяет ему служить или он получает какой-то особый статус», – отметил он.

«Так вот здесь, может быть не в такой тщательной форме, в усеченной, но надо каждого мобилизованного все-таки, мне кажется, опрашивать, по крайней мере, давление ему измерять, смотреть его медицинскую карту. Многие ведь из них стоят где-то на учете в каких-то медицинских учреждениях. Хотя бы медицинскую карту посмотреть, может быть, он инфарктник. Вот мы к этому призываем. Хотя бы так. Я не думаю, что это какая-то феноменальная работа. Ну, надо ее наладить», – призвал Фадеев.