«Хотят вернуть нас в лоно!» – в Киеве рассказали о «гендерной агрессии» Кремля

02.11.2021 19:20 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Скопированная у Запада политика «гендерного равенства» и поддержка ЛГБТ является важнейшей частью украинской государственности и элементом национальной безопасности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достижение гендерного равенства является важным условием европейского стремления Украины. Соответственно, если мы двигаемся в направлении сближения с НАТО и хотим адаптировать наше законодательство к европейскому, нам необходимо работать над достижением гендерного равенства и недопущением дискриминации по половому признаку. Казалось бы, это всё просто, но это именно та сфера, которую использует наш враг, для того, чтобы делегитимизировать Украину как независимое государство. Также делегитимизировать Европу как часть мирового порядка, к которому тянется Украина», – пугала она.

Кроме того, спикер отметила, что выступления против западной гендерной политики – это якобы попытка вернуть Украину в Российскую империю.

«В этой атаке на Украину – все средства хороши. Для такой делегитимизации используются разные темы, в том числе, – тема равных прав женщин и мужчин. Мы увидели это ещё в 2010 году, сразу после прихода Виктора Януковича на пост президента. Когда появились разные антигендерные группы, внезапно началась борьба с женскими организациями, чего не было до этого. Тогда мы не понимали, что этот вопрос связан с национальной безопасностью. Но сегодня мы это хорошо понимаем! Когда пытаются противопоставить Украину Западу именно по оси гендерной политики, это стоит понимать так, что Украину хотят вернуть в лоно Российской империи», – заключила Левченко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что всем здравомыслящим украинцам пора объединиться и восстать против продажного киевского режима и их западных хозяев, которые уготовили Украине страшную участь.