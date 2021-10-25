«Будет много жертв» – экс-депутат Рады рассказал, что Запад уготовил Украине

25.10.2021 19:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Всем здравомыслящим украинцам пора объединиться и восстать против продажного киевского режима и их западных хозяев, которые уготовили Украине страшную участь.

Об этом на своей странице в соцсети заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединенные Штаты Америки и их европейские саттелиты, а также колаборатны, то есть власти Украины, использовали народ Украины в геополитической страшной катастрофической игре. При этом разжигая ненависть к братским народам России и Беларуси, уничтожая память, историю наших народов, манипулируя сознанием людей, глумясь над героями Великой Отечественной войны, героизируя бандеровское полицайское отребье. И это есть гибридная война, которая идет с 90-х годов, насаждая народу Украины разную нечисть и фальшивые ценности какой-то «демократии», – написал он.

Алексей Журавко подчеркнул, что эти геополитические «игры» Запада привели к тому, что в Донбассе уже восемь лет идёт кровопролитная война.

Он подчеркнул, что украинцам пора непредвзято пересмотреть тридцатилетнюю историю своей «независимости» и признать, что к такой катастрофической ситуации привели неконституционные госперевороты 2005 и 2014 годов, и последовавшая за ними насильная бандеризация населения.

«Но американцы – ястребы войны, сегодня пошли дальше. Им мало стало крови, горя, человеческих слез. Они решили разместить на Украине свои, так называемые «учебные базы», накачивая их спецсредствами, оружием и летальным оружием. Не прошло много времени, как они заявили, что Украину примут в НАТО, забыв о том, что страны, на территории которых есть военный конфликт, не вступают в НАТО. Мало того, Конституция Украины и сегодня запрещает вступать в любые военные блоки. И в Конституции четко определено, что Украина, согласно Акту независимости и Декларации о суверенитете, является нейтральным, внеблоковым и безъядерным государством. Но им наплевать на Конституцию и на их же Уставы НАТО и решения», – добавил Журавко.

Экс-депутат Рады подчеркнул, что продолжающаяся военная экспансия Запада может привести к крупномасштабной войне по всей территории Украины и в Европе.

«России невыгодно разрывать по кускам территорию под названием «Украина». Вы просто не понимаете этого до конца. Вас просто обманывают. России нужна дружественная страна с нейтральным статусом, без фашизма и без нацизма, без коллаборационистов, которые продолжают нас ссорить между собой», – добавил он.

Алексей Журавко уверен – как только Киев решится пересечь «красные линии», установленные и обозначенные Москвой, так Россия быстро покончит с украинской проблемой. Президент РФ Владимир Путин уже прекратил общение со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским – а это значит, что развязка близко.

Бывший депутат подчеркнул, что в тоже время, «сотрудничество» с Западом ничего хорошего Украине пока не принесло – продолжение войны в Донбассе, тотальная нищета, растущие тарифы, ковидный коллапс, повальные бандитизм и наркомания.

«А представьте себе к этому всему еще и НАТО! Мы уже видели, как они «разобрались» с Ираком, Сербией и Косово, Грузией и Цхинвали, Ливией, Сирией. Уверен, что с Украиной может быть еще хуже. Мало того, зацепит и Европу! Что мало не покажется никому! Упаси Бог, если к этому эти вурдалаки, продажные украинские власти доведут. Жертв будет очень много!» – добавил он.

Алексей Журавко призвал всех здравомыслящих украинцев объединиться и не допустить страшного сценария, уготованного им Западом и продавшимся киевским режимом. Вместо отстаивания интересов Вашингтона украинцам пора восстановить добрые отношения с Россией и Белоруссией.

«Россиянам тоже надо объединяться, так как коварный враг не спит, и не оставит в покое Россию-Матушку, Белоруссию, так как они уже определились, что Россия для них враг и главная добыча! Они будут изнутри «червей» запускать! Снаружи наносить большой непоправимый урон России и её президенту», – резюмировал экс-депутат.