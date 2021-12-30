Хованский перекрестился и спасся

Когда силовые структуры арестовали блогера Юрия Хованского, я написал, что задержание было произведено абсолютно по делу. Ведь если нет морального закона внутри, то должен действовать закон юридический. Хованский, к сожалению, переступил тонкую красную линию, разделяющую здравый смысл и безумие, когда спел радостную песенку о жертвах теракта в «Норд-Осте».

Да, таков дух времени: обсмеять и обхаять всё, что можно и нельзя – однако подобный подход разрушает не только целостность страны, государства, но и целостность человеческой личности. «Если Бога нет, то всё дозволено». Обратное тоже верно. И свобода слова, важно помнить об этом, не означает вседозволенности.

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Но тогда же после ареста я написал: уверен, что Хованского отпустят – и по-человечески это будет правильно. Собственно, так и произошло. Меж тем выпустить его должны были с одним условием: если человек что-то для себя понял и вынес полезное.

Произошло ли это? В душу человека не залезешь. Точнее, залезешь, но при определённом личном общении. С Хованским этого быть не могло. Однако чисто визуально на суде во многом предстал другой человек – отличный от того, что мы видели в стримах из захламленной квартиры, чудовищно захламленной квартиры.

И дело не в том, что Хованский теперь коротко пострижен. И даже не в том, что он перекрестился перед объявлением приговора. «В окопах нет атеистов», – как говорил Летов.

Просто на минуту удалось увидеть глаза Хованского – и там была осмысленность, новая форма осмысленности, я бы так сказал. В основе её, конечно, страх – ведь ещё недавно Юрий собирался умирать в тюрьме, но было там и нечто вроде понимания.

С другими «юмористами» поступили чуть строже. Но очевидно, что их преследование – одна из закономерностей этого года. И не только потому, что те покушаются на слишком трагические темы, но и потому, что юмор стал использоваться рядом структур для расшатывания ситуации внутри России. Через пранки и нечто вроде шуток растаскивают основы русского общества, а в случае чего говорят: «Да вы что? Какая политика? Это же просто шутка!». Но под таким объяснением скрыта ядерная смесь – взрывоопасная.

Сегодня вопрос лишь в одном: сколько вот таких дел – ака дело Хованского – мы увидим в новом 2022 году? То, что они будут, несомненно. И на этот раз я сделаю иную ставку: приговоры там будут куда строже. Хованский же пока может не только перекреститься, но и сходить в церковь. Поблагодарить. Ему дали шанс. Впрочем, сделали это не из милосердия, а сугубо из-за политической конъюнктуры.

Телеграм-канал автора российского писателя Платона Беседина.