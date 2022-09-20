«Хренову кучу артистов надо лишить всех званий и орденов!» – Третьяков

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С момента начала проведения СВО многие российские артисты, которые в свое время получили звания, награды и ордена, а ныне поливающие грязью России, должны быть лишены всех привилегий и регалий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-главред «Независимой газеты», политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот смотрите, боевой генерал, боевой офицер, получивший заслуженно свои боевые награды, если он вдруг совершает предательство – есть процедура лишения его наград и его звания. Случается такое. Артист, который получил звание народный артист, заслуженный артист, совершает предательство, и нет процедуры лишить его звания! То есть боевой генерал, оступившийся серьезно, действительно кровь проливавший, а может быть и пострадавший, может быть лишен всего, а эти не могут быть», – привёл пример Третьяков.

Более того, развивая тему, он призвал вообще отказаться от института народных и заслуженных артистов и не награждать их никакими орденами.

«Тем более, что народные и заслуженные артисты введены в нашей стране Иосифом Сталиным, они же все антисталинисты, но никто не отказался от этого звания. Я говорю и лишить-то нельзя почему-то в отличие от генералов, от военных», – добавил политолог.

Он отметил, что зачастую все эти звания и ордена были приурочены какому-нибудь юбилею, при том, что военные, которые рискуют своей жизнью и защищают нас, не имеют даже близко таких наград

«Тем более, что прекрасно всем известно, что получение эти званий, а равно и орденов, что еще удивительнее, идет по накатанной процедуре. Насколько хорошо работает соответствующий отдел театра, Союза писателей (писателей тут меньше), Союза всероссийского театрального общества и прочего. Накатанная процедура. В основном это к юбилеям. 50 лет – орден, 55 лет – орден, 60 лет – орден. И так пошло-поехало. Даже военные не всегда повторяют – эти люди жизнью рискуют, защищают нас. Наградили хренову кучу всяких артистов, а теперь, когда эти артисты грязью поливают Россию и вас лично, вы не знаете, что делать. А как отозвать? А нельзя, а процедуры нет, а неудобно, а неприлично», – возмутился Третьяков.