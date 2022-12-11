«Хреновые новости – Столтенберг настроен уничтожить цивилизацию» – Гольдарб

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НАТО уже готовится развязать полномасштабную войну с РФ, которая столкнёт державы, владеющие ядерным оружием.

Об этом в эфире канала «Мрия» заявил киевский экономический эксперт, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он процитировал генсека НАТО Йенса Столтенберга: «Мы переживаем судьбоносное для Европы время. Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией».

«На самом деле, это намного важнее информация, чем ситуация с Шольцем и этой Бербок, и к забавным их переворотам. Во фразе этой таится уже уверенность высшего должностного лица военного альянса в том, что большая война не за горами.

Хреново, потому что в таком случае, могу представить себе, что страны, обладающие ядерным потенциалом, применят его, а они применят его, если будут столкновения ядерных держав – жаль. Цивилизация рискует быть уничтоженной», – прокомментировал эксперт.

«В общем, то что сказал Столтенберг – херовые новости. Это значит, что они вполне серьёзно рассматривают возможность полноценной войны альянса и России», – добавил Гольдарб.