Хроники разведения: ВСУ сгоняют боевую технику к Золотому

20.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Украинские военные используют объявленный «режим тишины» для укрепления позиций и накопления боевой техники в зоне разведения сил и средств.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, накопление военной силы происходит вблизи жилых домов села Катериновка, расположенного в непосредственной близости от Золотого.

«По данным нашей разведки, подчиненные командира 72-й бригады полковника Артема Богомолова при помощи трех экскаваторов и одной инженерной машины оборудуют новые позиции для размещения вооружения и военной техники.

В настоящее время на позициях соединения, расположенных вблизи жилых домов в населенном пункте Катериновка, боевики разместили боевую бронированную машину, тем самым подвергая опасности мирных граждан», – отметил он.

При этом представитель оборонного ведомства добавил, что данная информация подтверждается в официальном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР заявили, что украинские подразделения скрыто размещают военную технику на границе с ДНР в районе Петровского, где должно произвестись разведение войск, а также препятствуют работе СММ ОБСЕ.