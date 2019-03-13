Хто тут крайний до Парижу?

13.03.2019, Киев, Александр Ростовцев

Скупая на «пэрэмоги» повседневность воробандеровского режима Украины в скором времени фактически лишится главного козыря – священного «безвиза» с ЕС – единственного профита, добытого скачками на «Евромайдане». Да и то, сомнительного, если подойти к рассмотрению вопроса с трезвой головой.

Ведь за что боролись, морозили сопли и жгли покрышки? Чтобы можно было беспрепятственно броситься в объятия Европы и если не стать полноправным членом ЕС с «зарплатами 10 тыщ, пенсиями 5 тыщ евро», то хотя бы заиметь безграничные возможности батрачить на португальских плантациях и красиво стоять на панели в районах «красных фонарей».

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На деле, вместо получения визы и стояния в очередях в посольствах и консульствах, громадянам подсунули чиновника пограничной службы ЕС в качестве последней инстанции, решающей – допустить восточноевропейского шумера в колыбель цивилизации, или отправить в родное село прямиком из аэропорта прибытия. Большим разочарованием стало и то, что «безвиз» даёт право только для туристических или деловых посещений стран Шенгенской зоны сроком на 90 дней и только для состоятельных гостей. Нищебродам и нелегалам в Европе официально не рады.

Тем не менее даже эта унизительная процедура не останавливала любителей погони за европейской мечтой. Вооружившись мыслью «главное – пробраться в Страну эльфов, а там уж как-нибудь закрепимся», десятки тысяч ловцов птицы счастья из Грузии, Молдавии и Украины ринулись в Старый Свет.

Однако, предчувствуя нехорошие последствия от нашествия новых варваров, в Еврокомиссии решили перестраховаться и ещё в 2016 году поручили соответствующим органам разработать Европейскую информационную систему контроля посещения Шенгенской зоны, ETIAS, для того, чтобы облегчить (как заявлено) доступ или транзит через ЕС гражданам из осчастливленных «безвизом» стран. Всего в список внесена 61 страна, включая троицу «везунчиков» из бывшего СССР.

Еврокомиссия угрожает, что заработает ETIAS совсем скоро – уже в 2021 году.

Как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, благословляя разработчиков системы контроля и регистрации «варягов», «Мы должны знать, кто пересекает наши границы. Так мы будем знать, кто посетит Европу ещё до того, как они сюда приедут».

В общем, разумно: предупреждён – значит вооружён.

По сути, введение ETIAS делает из «безвиза» фикцию. Теперь за 7 евро с носа (оплата только пластиковой картой) потенциальным посетителям Шенгенской зоны придётся оформлять документ, где будут указаны подробные данные претендента: биометрия, адреса, контакты (электронная почта и номер мобильного телефона), а также информация про образование, опыт работы и обязательное указание первой страны, которую намерен посетить въезжающий. Кроме того, въезжающий обязан будет заполнить дополнительный опросник, где ему придётся рассказать о состоянии здоровья, судимостях, депортациях, посещении им стран, где идут вооружённые конфликты, и стран, отказавших ему во въезде.

После оплаты и регистрации в базе ETIAS, проситель будет ждать от 4 до 14 дней, пока будут проверяться его анкетные данные, оцениваться соответствие требованиям на въезд в ЕС и анализироваться факторы риска. Кто именно будет рассматривать под микроскопом инфузорию, возжелавшую въехать в Шенген, – неизвестно. Надо думать, армия специально обученных еврочиновников, вооружённая искусственным интеллектом.

Кандидатов на въезд в ЕС официально предупреждают: у базы ETIAS будут длинные руки и крепкая память, так что пойманные на враках рискуют никогда не увидеть собственными глазами Атомиум, Колизей или Эйфелеву башню.

В случае прохождения всех бюрократических препон и рогаток, счастливцу выдаётся разрешение на проезд или посещение Шенгенской зоны в течение 3 лет или пока действителен паспорт. По истечении срока – наша песня хороша, начинай сначала.

Чем новый «безвизовый режим» с ETIAS принципиально отличается от старого визового режима с его «ситом» и вердиктом чиновников из посольских и консульских служб – непонятно. Что столбом по вороне, что вороной о столб. Главное – отсеять на дальних подступах к воротам Старушки Европы максимальное число потенциально неприятных или сомнительных «понаехов». Под этот критерий подходит 97% граждан Молдавии, Грузии и Украины.

В общем, зрада зрадная. Все усилия Петра Алексеича вместе с «героями Небесной сотни» Еврокомиссия со своей электронной базой данных очень скоро спустит в унитаз.

Чтобы подсластить пилюлю приунывшим шумерам, сообщаем, что новые ограничения коснутся не только нищебродов из «аграрных сверхдержав», но и граждан таких респектабельных государств, как Канада, Япония, Сингапур, Норвегия, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, Швейцария и даже – о ужас! – Соединенные Штаты Америки!

Да-да! Вы не ослышались: засевшие в Еврокомиссии толерасты и планокуры намерены ограничить доступ на свою территорию даже светозарным джедаям!

Более того: система ETIAS – не европейское изобретение, а запоздалый ответ на введённую ещё в 2009 году аналогичную американскую систему ESTA. Европейцы даже в точности скопировали американскую лицемерную формулировку нововведения, как «облегчение поездок для граждан тех стран, с которыми установлен безвизовый режим». На деле, в обоих случаях, «безвизовым» требуется предварительное разрешение на посещение от властей, плюс оплата за услуги. Правда, американцы и берут дороже: $14 против заявленных 7 евро, хотя кто знает, как оно будет в 2021 году…

Пикантность ситуации состоит в том, что после теракта 11 сентября 2001 года Европа вошла в положение «лидера Свободного Мира», укреплявшего безопасность собственных границ, и зеркально отвечать не стала. Но теперь, когда Дональд Трамп развязал торговую войну с ЕС, и даже отказался признать Европу союзником США, еврочиновники созрели до ответных мер.

Самое смешное, что для американцев они также подобрали зеркальные объяснение своим действиям. Дескать, ограничительные меры на въезд вводятся «из-за возросшей террористической угрозы и терактов во Франции и Бельгии».

В принципе, Порошенко должен записать это изменение безвизового режима себе в актив: «Европа признала украинцев равными с американцами – теперь мы все в одной очереди! Рвём танцпол!»