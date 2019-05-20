«Худую версию Порошенко» поздравили зарубежные эксперты по сексуальному насилию и коррупции

20.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Список иностранных гостей на инаугурации Владимира Зеленского оказался весьма скудным и вобрал в себя самых маргинальных личностей европейского политикума.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где выступает Пенс? В Джексонвилле, а не там, где нам обещали. Не успеют, конечно, мировые лидеры за один рабочий день собраться. Представительство было, конечно, нижайшим: от Британии приехал спецпредставитель премьера Британии по предотвращению сексуального насилия барон Ахмад Уимблдонский. Не знаю, на что они намекают.

От Германии вообще прислали бывшего президента Германии, который ушёл со своего поста из-за обвинений в коррупции. Понимаете, вот и уровень представительств. Верховная Рада, которая так затягивала инаугурацию, сделала всё для того, чтобы понизить уровень представительства иностранных делегаций», – подчеркнул он.

Ведущий программы, журналист Владимир Соловьёв также добавил, что Зеленский – тот же Порошенко в плане антироссийской риторики, только «постройнее».

«Уже после встречи с представителями иностранных делегаций он отдельно их поблагодарил за, самое важное, помощь в борьбе с военной агрессией России в Крыму и Донбассе. Он повторил все мантры Порошенко. Пока его предвыборная речь – второе издание речи Порошенко, но более талантливо произнесённое, но оно ничем, по своей сути, не отличается. Не случайно, президент РФ его не поздравил со вступлением в должность. Как правильно сказал Дмитрий Сергеевич Песков: «Посмотрим на реальные шаги, направленные на мир».

Пока то, что он заявил – это война. Он сказал: «Территории наши, жители наши». Он ничего не понял. И он, по большому счёту, выглядит молодой, худой, талантливой версией Порошенко, увы», – отметил журналист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Госдуме РФ объяснили отказ поздравлять Зеленского.